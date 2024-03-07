2月CPI衝3.08%創19個月新高 外食漲幅擴大成通膨隱憂

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）農曆春節因素干擾下，主計總處今天公布2月消費者物價指數（CPI）年增率大幅跳升，衝高至3.08%，創下19個月以來新高。主計總處官員指出，併計前2月CPI平均年增2.43%，顯示通膨壓力有放緩趨勢，2月外食費月增0.48%，為10個月來最大漲幅。

主計總處今天公布2月 CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 年漲3.08%，扣除蔬果、能源後的核心CPI上漲2.9%，漲幅雙雙擴大。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，去年農曆春節落在1月，年節有許多循例加價的費用，漲價效應墊高基期，使得1月CPI增幅明顯收斂，到了2月，漲幅則大幅衝高，前2月數據合併觀察，較能反應整體物價情勢。

曹志弘分析，若看今年前2月CPI平均年增率，漲幅收斂至2.43%，已經低於去年底的2.7%，顯示通膨趨於緩和。

曹志弘並指出，2月重要民生物資CPI漲幅下滑至3.17%，為逾2年最低，主因是國際大宗物資價格走跌，今年2月黃豆、玉米、小麥都是2成以上的跌幅，豬肉、雞肉、蛋雞飼養成本下降，相關品項價格漲幅趨緩。

值得注意的是，去年外食費月增率一度收斂，近3個月漲幅又開始擴大，2月外食費月增0.48%，為10個月來最大漲幅。

曹志弘表示，按照過往經驗，部分廠商習慣於每年1月調整價格，也有些廠商會在農曆年後調漲，外食費月增率上揚是短期因素，還是又有一波新漲勢，有待多幾個月的數據觀察、釐清，畢竟國際大宗物資價格未再上漲，廠商成本壓力應該已經減輕，「但如果3、4月還是擴大，今年就要特別注意」。

雖然國內通膨有放緩跡象，媒體關注4月起電價可能調漲，以及政府取消掛號費上限，或許會引發醫院、診所漲價潮，是否增添今年的通膨變數。

曹志弘說明，假如家庭用電漲10%，直接效果將影響CPI總指數增加0.12個百分點，但電價最快也是4月調整，對全年影響僅9個月，依此推算，對全年CPI影響為0.09個百分點，粗估落在2%左右。

至於掛號費調整，曹志弘認為，廠商要考量因素眾多，漲價效應不會大，對全年CPI影響有限。

展望3月物價走勢，曹志弘表示，根據農委會資訊，3月初的水果批發價格顯著走跌，3月CPI年增率可望收斂至2.43%以下，但因房租、外食費等漲幅居高，價格又具有僵固性，CPI不會這麽快降至2%以下，這也是民眾對於物價上漲感受依舊深刻的關鍵。（編輯：林淑媛）1130307