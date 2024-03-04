1月景氣燈號亮綠燈 分數大躍進創逾1年半最佳表現

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）國發會今天公布1月景氣燈號，綜合判斷分數大增5分、升至27分，景氣燈號升至代表「穩定」的綠燈，國發會表示，景氣復甦力道變強，且生產、投資、銷售及金融等指標均轉好，顯示國內經濟持續轉佳。

1月景氣綜合判斷分數為27分，較去年12月的修正值增加5分，燈號轉為綠燈，回顧上一次亮出綠燈，已經是2022年8月的事情。

觀察1月景氣燈號的9項構成項目，貨幣總計數m1b、工業生產指數、機械及電機設備進口值均由藍燈轉呈黃藍燈，製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分，批發、零售及餐飲營業額由藍燈轉呈黃紅燈，分數增加3分，海關出口值由紅燈跌至綠燈，分數減少2分。

國發會分析，今年隨著庫存調整進入尾聲，全球商品需求可望持續回升，加上高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續拓展，挹注出口動能；投資方面，廠商維繫競爭優勢，以及企業因應數位及淨零轉型，投入研發及製程改善，加上政府擴大投入公共建設經費量能，均有助於推升投資。

國發會自今年1月起，採用新版景氣指標及對策信號，外界關注此次是否為「技術性變燈」。國發會經濟發展處處長吳明蕙說明，1月適逢新舊版景氣系統銜接，但不論以新舊版系統計算，1月均呈現綠燈、分數都是27分。

吳明蕙補充，國發會同時以新版系統回溯觀察2023年1月以來的燈號表現，和舊版相比，僅去年10月、12月分數有些微落差，新舊版燈號走勢大致相符，並無技術性變燈的情形。

不過對於1月分數大增5分，吳明蕙表示，儘管景氣燈號構成項目經過季節調整，但農曆春節涉及工作天數變化，且每年落點不同，導致有些季節性因素難以完全去除，建議1、2月數據合併觀察，更能完整反映當前經濟情勢。

吳明蕙接著指出，1月分數大躍進，固然存在部分季節性因素，但生產、投資、銷售及金融等指標均轉好，顯示景氣回溫的面向更廣；景氣領先指標7個構成項目全數上揚，是近期較少見的情況，且較去年12月上升0.8個百分點，為近3年半最大增幅；此外，景氣燈號9項構成項目均已脫離低迷藍燈，印證景氣好轉且力道轉強。

雖然1月海關出口值從紅燈退至綠燈，表現落差較大，吳明蕙認為，主計總處對今年出口展望不錯，加上綠燈還是處於穩定水準，可拉長時間、持續觀察。

今年1月景氣燈號及分數雙雙創下約1年半的新高水準，吳明蕙正面看待景氣復甦，但她提醒，9項構成項目中，雖然沒有藍燈，但貨幣總計數m1b、工業生產指數、機械及電機設備進口值還是黃藍燈，屬於注意性燈號，可能轉好、也可能變差，必須持續關注景氣變化。（編輯：林興盟）1130304