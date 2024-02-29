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景氣回溫 主計總處上修2024年經濟成長率至3.43%

2024/2/29 18:12（2/29 18:23 更新）
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圖為1月22日高雄港區貨櫃裝卸作業。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）主計總處今天發布經濟預測，上修2024年經濟成長率至3.43%，高於預測數0.08個百分點，且為近3年最佳表現。主計長朱澤民直言，今年經濟成長動能由消費驅動，景氣持續回溫。

主計總處預測今年經濟成長率為3.43%，較去年11月的預測數3.35%，上修0.08個百分點，同時上修今年消費者物價上漲率（CPI）至1.85%。由於去年第4季經濟表現不如預期，下修2023年經濟成長率至1.31%，較概估數減少0.09個百分點。

朱澤民坦言，今年經濟成長率上修，部分因素是去年基期降低所致，不過景氣回溫之下，消費、投資均維持成長步調。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，國際貨幣基金（IMF）將今年的世界貿易量預測值自3.5%調降至3.3%，全球貿易成長幅度不如預期，連帶影響台灣出口回溫力道，主計總處下修今年輸出實質成長率為5.90%，較預測值減少1.2個百分點，但出口表現仍有一定水準。

蔡鈺泰表示，今年商品出口值4589億美元為歷史次高水準，僅低於2022年4794億美元的史上最高紀錄。

民間投資方面，廠商為了維持技術領先優勢，並因應數位與淨零轉型，持續投入研發及製程改善，以及運輸業者因應跨境旅遊及貨運需求，擴增運力，均維繫投資動能，但因全球景氣回升步調偏緩，地緣政治風險不確定性仍高，企業資本支出態度相當審慎，主計總處下修今年民間投資實質成長率至1.45%，較預測數減少1.72個百分點。

蔡鈺泰補充，廠商態度保守，但去年外界關注的庫存去化問題，已經漸漸回到健康水位，「庫存調整慢慢不是關注焦點」。

另外，儘管民間消費成長率下修，主計總處指出，在去年成長8.32%的高基期下，薪資提升推升家庭可支配所得，加上股市創高的財富效果、國人出國旅遊熱潮延續，今年民間消費仍可實質成長2.64%。（編輯：林淑媛）1130229

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