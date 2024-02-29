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年前商業活動熱絡 1月失業率3.31%創24年同月最低

2024/2/29 17:54（2/29 18:09 更新）
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主計總處29日公布1月失業率為3.31%，連續5個月下滑。（中央社製圖）
主計總處29日公布1月失業率為3.31%，連續5個月下滑。（中央社製圖）
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）主計總處今天公布1月失業率為3.31%，連續5個月下滑，月減0.02個百分點，並寫下24年來同月最低水準；主計總處官員指出，農曆年前商業活動熱絡，使得失業率下滑，年後因轉職潮浮現，通常會轉為走揚。

主計總處統計，今年1月失業率為3.31%，月減0.02個百分點；經季節調整後失業率為3.39%，與去年12月持平。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，農曆春節前，國人趕辦年貨、消費需求升溫，商業活動熱絡，連帶使得就業人數增加、失業人數下降，1月失業率連5降，且創24年以來同月新低。

陳惠欣進一步指出，觀察失業情況，因工作場所業務緊縮歇業而失業者減少5000人，趨勢持續下滑，且自2022年7月至今，已經累計減少5.1萬人，回到疫情前的水準；整體來看，當前勞動市場失業情勢相當穩定。

另外，主計總處依國際勞工組織（ILO）第19屆國際勞動統計會議建議，同步以「含資料標準週之過去4週內尋職」的國際標準定義，按月發布新版失業率（4週）的統計指標。

主計總處今天同步公布新版統計結果，1月失業率為3.35%，同樣呈現下滑，月減0.03個百分點。

失業定義是指在資料標準週內，無工作、隨時可以工作、正在尋找工作或已找工作在等待結果者，陳惠欣說明，舊版資料標準週僅1週，條件較嚴，新版放寬為只要有在資料標準週的過去4週內尋職，就符合定義，因此新版的失業人數會比舊版多，失業率也會增加。（編輯：張均懋）1130229

#主計總處國勢普查處
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