11月工業服務業職缺率2.6% 電子零組件業連4降

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（中央社記者羅元駿台北27日電）主計總處今天公布112年11月工業及服務業職缺率為2.6%，較8月統計下滑0.21個百分點，其中電子零組件業職缺率1.93%，為連4降，住宿餐飲業也同步降至3.69%，官員分析，原因為外銷動能疲軟與旅遊淡季所致。

主計總處補充說明，過去職位空缺統計為每年2、8月發布，今年改採以季為基礎發布，未來將在每年2、5、8、11月發布統計，這次發布11月數據缺乏與前期11月資料，只能與上次8月統計數比較。

根據主計總處發布112年11月資料，工業及服務業職缺數為21.9萬個，較8月底減少1.8萬個，職缺率為2.6%，較8月減少0.21個百分點。製造業11月職缺數為7.1萬人，較8月減少約3000個，其中以電子零組件製造業職缺率1.93%減少為最多，也是連4降。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，製造業職缺率下滑，顯示台灣受全球景氣趨緩影響，終端需求疲弱，影響企業開出職缺數量。

另外，住宿及餐飲業職缺率下滑至3.69%，陳惠欣分析，內需服務業因暑期旅遊旺季，帶動8月住宿及餐飲業職缺率創25年以來同月新高紀錄，不過隨11月旅遊變淡，職缺數下降為1.9萬個，職缺率由8月的4.3%下滑至3.69%。

不過若個別觀察住宿與餐飲業職缺狀況，陳惠欣說明，餐飲業下降最大，減少約4300個職缺，但是住宿業職缺數卻反向增長1100個職缺，11月住宿業職缺率高達5.61%，顯示住宿業空缺數多，存在較嚴重缺工問題。

零售業因11月有購物節、百貨週年慶活動而升溫，零售業職缺數2萬個，增加約3100個。（編輯：張均懋）1130227