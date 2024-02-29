台灣兩性同酬日較去年進步4天 各國爭取同工同酬案例一次看

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（中央社網站）勞動部今天公布今年兩性同酬日為2月23日，男女薪資差距為54天，比去年進步4天。自2012年首次公布同酬日以來，台灣兩性薪資長期呈現拉近趨勢。什麼是同酬日？怎麼計算？中央社整理相關資訊帶您了解。

什麼是同酬日？

同酬日是指女性在前一年工作整年後，還需要額外工作幾天才能得到和男性前一年工作整年相同的薪資。2011年，歐盟執委會首度訂出3月5日為歐洲該年的同酬日（European Equal Pay Day，簡稱EEPD），台灣在2012年訂定同酬日為3月3日，今年進步至2月23日，天數縮短，顯示兩性薪資差距逐年縮小中。

同酬日計算方式？

同酬日是依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以前一年兩性平均時薪差距，計算當年1月1日起女性需增加的工作日數。

依主計總處2023年薪資調查統計初步結果，台灣女性平均時薪318元， 為男性373元的85.3%，兩性薪資差距為14.7%。換言之，女性需比男性多工作 54 天（365天×14.7%≒54天），才能達到與男性相同的全年薪資，因此自2024年1月1日起算54天的2月23日為同酬日。

女性在職場的困境？

台灣女性在職場上遭遇困境不外乎低薪與照顧問題，低薪在女性勞動力集中的產業如教保、照服更為嚴重，家庭照顧重擔讓女性在婚育後難留在職場，一旦因育兒中斷就業，重返職場就困難許多。去年婦女節前夕，婦女新知基金會秘書長覃玉蓉向政府喊話，期盼推動薪資透明化、並希望教育部門積極降低教育現場男女學生在科系、專業選擇上的差距。

同工同酬的解方？

根據勞動部統計，近年台灣兩性平均薪資差距均低於日、韓、美；2022年台灣兩性平均時薪差距13.6%，遠低於日本的30.2%及南韓30%。

2023年台灣兩性平均時薪差距為14.7%，因美國按性別分的薪資資料僅發布中位數，若以台灣月薪中位數與其週薪中位數相較，2022年台灣兩性薪資差距13.6%，也低於美國的17%。但若與過去2年歐盟的兩性薪資差距12.7%比較，台灣仍有努力空間。

今年兩性同酬日為2月23日。（中央社製圖）

以下整理各國及大型企業曾發生過同工不同酬案例，一覽爭議與後續狀況。

美國：谷歌（Google）上萬名女性員工集體控告公司性別歧視，包括男女同工不同酬，女性只能接受較低薪資與職位。2022年6月Google對此同意支付1.18億美元（約新台幣35億元）和解，此項和解協議涵蓋2013年9月以來在加州為Google工作的約1萬5500名女性員工。

英國：英國廣播公司（BBC）中國新聞主編葛瑞西（Carrie Gracie）於2018年揭露男性國際新聞主編的薪資比女性國際新聞主編高出至少50%，並宣布辭去派駐北京分社職務，抗議男女同工不同酬。問題曝光後，有6名男性主持人同意減薪。

冰島：2018年1月開始施行同工同酬制，違法雇主將遭罰款，不過冰島女總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）仍在2023年10月加入全國婦女的罷工行列，以推動終結薪資不平等和性別暴力。

美國：2019年28位國家女足選手向法院提出訴訟，要求美國足協為長期以來的性別歧視和「同工不同酬」狀況提供賠償。2022年3月初，雙方以2400萬美元達成和解。同年5月，美國足協宣布男足和女足國家隊隊員可「同工同酬」，成為全球首個均分男女世界盃（World Cup）獎金的足協。

瑞士：2019年6月14日出現全國女性大罷工，數十萬人走上街頭要求落實憲法中的男女平等條款，尤其是薪資待遇的平等權益，她們抗議即使從事同樣工作、擁有相同專長，在私人企業裡女性薪酬仍然較男性低20%。

男女不平等 國內外調查數據這樣說

台灣自2002年實施「性別工作平等法」，規定雇主不得因性別或性傾向而差別待遇，當工作或價值相同時，應給付同等薪資。

聯合國2023年6月發布的報告中顯示，性別不平等的狀況在過去10年間一直處於停滯狀態，全球有將近69%的人仍舊相信，男性相較於女性來說，能成為更好的政治領袖；46%的人相信男性應有更多工作權利，43%的人認為男性是更好的商業領袖。

美國哈佛大學教授戈丁（Claudia Goldin）以「全面性描述了幾個世紀以來女性的收入和勞動市場的參與情況」研究奪得2023年諾貝爾經濟學獎，她表示這是對研究勞動力的女性經濟學家一大肯定，但也坦言性別不平等仍是一項問題。她認為美國女性在教育程度上已取得重大進展，「但在很多場域的升遷機會及薪資則尚未如此」。她將此落差大部分歸因於「市場形勢、家庭與家人間的互動」。（編輯：楊婕）1130229