服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）今年兩性同酬日為2月23日，比去年進步4天。勞動部表示，112年女性較多的內需服務業人力需求回升，女性時薪增幅高於男性，兩性平均薪資差距縮小，女性需比男性多工作54天才達整年薪資相同。

勞動部發布新聞稿指出，依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，民國112年台灣女性平均時薪新台幣318元，為男性373元的85.3%，兩性薪資差距為14.7%。

換算下來，女性需比男性多工作54天（365日曆天×14.7%≒54天），才能達到與男性相同的全年薪資，因此今年1月1日起算54天的「同酬日」為2月23日，去年則是2月27日。

勞動部分析，整體來說，兩性薪資差距長期呈現拉近趨勢，受COVID-19疫情影響的110到111年短暫偏離，這2年差距都是15.8%；112年再次回到下降趨勢，縮小為14.7%，回到疫情前的水準，主因是女性占比較高的內需服務業人力需求回升，女性時薪增幅高於男性所致。

而女性需增加工作的天數也從58天減為54天，今年的「同酬日」較112年進步4天。

另外，近年來國內兩性平均薪資差距都低於日、韓、美，112年國內兩性平均時薪差距14.7%，持續低於日本的30.2%（111年）及南韓的30%（111年）；而美國按性別分的薪資資料僅發布中位數，若將國內月薪中位數與美國週薪中位數對比，111年國內兩性薪資差距13.6%，也低於美國的17%。（編輯：張雅淨）1130229