政院公布性別圖像 男性育嬰留停2022年比例25.2%創新高

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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院今天發布「2024年性別圖像」顯示，政府在2021年將育嬰留職停薪津貼，從6成提升到8成後，2022年男性申請比例達25.2%，較2020年的18.2%提升7個百分點，更創下歷年新高。

行政院性別平等處透過新聞稿指出，「2024年性別圖像」首度納入2023年經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，台灣的成績榮獲全球第6名，亞洲第1名；行政院在2023年建立「我國性別平等指數」，與歐盟27個國家「性別平等指數」（GEI）相較，台灣成績排名第12名。

2024年性別圖像首度納入社會習俗性別指數評比，台灣為亞洲第1名。（圖取自行政院性別平等會網頁gec.ey.gov.tw）

我國性別平等指數與歐盟27個國家「性別平等指數」相較，台灣排名第12名。（圖取自行政院性別平等會網頁gec.ey.gov.tw）

行政院說，政府推動性別友善職場，鼓勵男性共同分擔家務，2021年7月起育嬰留職停薪津貼，從6成提升到8成、放寬彈性申請等，使2022年男性申請比例達25.2%，較新制實施前2020年的18.2%，提升7個百分點，創下歷年新高。

2022年育嬰留職停薪津貼男性申請比例達25.2%，創下歷年新高。（圖取自行政院性別平等會網頁gec.ey.gov.tw）

在女性參與決策部分，2024年1月第11屆立法委員選舉當選人，女性占41.6%，與2020年選舉結果相同，但較2022年1月第10屆立委補選後，女性占42.5%略為下降；2022年九合一選舉後，各地方政府一級主管有7縣市的女性比例達1/3以上，另有4個縣市不到20%。

行政院性平處指出，台灣從2019年5月起同婚合法，且在2023年放寬同性伴侶跨國婚姻及收養子女的權利，婚姻平權更進一步；截至2023年全國同性伴侶完成結婚登記共2萬5716人，其中男性7748人、女性1萬7968人。

在人身安全部分，依性騷擾防治法受理性騷擾申訴調查結果成立事件，被害人超過9成是女性；在「虛擬環境-科技設備」場所發生的數位及網路性別暴力，占所有場所約2成4。

行政院性平處表示，近年積極培育女性科研人才， 2021年女性研究人員占23.1%，呈穩定成長趨勢。高等教育階段，2020年女性畢業生就讀STEM（科學、技術、工程、數學）領域，以「自然科學、數學及統計」43.1%最多、「資訊通訊科技」29.5%次之、「工程、製造及營建」18.9%再次之。

行政院性平處說，與主要國家相比，台灣高等教育女性投入「資訊通訊科技」領域占比，較其他國家高出3.9到8.1個百分點。（編輯：楊凱翔）1130129