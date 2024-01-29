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上市櫃公司女性董事數遠低於男性 中小企業女力崛起

2024/1/29 17:24（1/29 18:30 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳俊華台北29日電）行政院今天發布「2024年性別圖像」顯示，2022年上市櫃公司女性董事比率為15.6%，較2012年微幅提升3.5個百分點，但實際人數仍遠低於男性；中小企業負責人女性則約60.3萬家、占37.3%，較2012年增加約12.9萬家，增幅超過2成7。

行政院性別平等處今天發布「2024年性別圖像」，在「權力、決策與影響力」項目，為提升女性參與決策的機會與管道，公部門持續推動1/3性別比例原則。依2023年1月統計，女性內閣閣員占16.7%、女性部長占21.9%，都與1/3性別比例原則有相當差距。

行政院指出，2022年全國女性政務人員占24.1%，仍未達1/3；考試院、監察院及司法院決策階層中，女性考試委員、法官達5成以上，女性監察委員達4成以上，女性大法官僅占26.7%。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

行政院說，政府捐助的財團法人及國營事業董、監事，任一性別達成1/3的比率持續進步，依2022年統計，7成3的政府捐助財團法人及2/3的國營事業，其董事達成1/3性別比例；另有超過8成的政府捐助財團法人及國營事業，其監事達成1/3性別比例。

行政院表示，其中，政府捐助財團法人董事達成比率，已從2013年的35.9%提升超過2倍到73%，監事由70.7%提升到87.3%，增加16.6個百分點；國營事業董事達成比率從2013年0%提升到66.7%，監事也從70.0%提升到83.3%。

另外，行政院說，中小企業是經濟動能重要推手，2022年中小企業負責人以性別區分，女性約60.3萬家、占37.3%，較2012年增加約12.9萬家，增幅超過2成7；以產業別看，服務業女性負責人近4成，相較農業及礦業24.6%、工業27.1%還高。

行政院表示，服務業各業別女性負責人，大多在3成5以上，其中居前3大行業依序為其他服務業47.2%、住宿及餐飲業46.8%，以及教育業45.6%。

行政院指出，2022年上市及上櫃公司女性董事計2233人、占15.6%，男性董事計1萬2125人、占84.4%，與2012年相較，女性董事增加861人，比率增加3.5個百分點，但實際人數仍遠低於男性，上市及上櫃公司的決策階層，仍存在性別落差。（編輯：翟思嘉）1130129

（圖取自行政院性別平等會網頁gec.ey.gov.tw）
（圖取自行政院性別平等會網頁gec.ey.gov.tw）
（圖取自行政院性別平等會網頁gec.ey.gov.tw）
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（圖取自行政院性別平等會網頁gec.ey.gov.tw）
（圖取自行政院性別平等會網頁gec.ey.gov.tw）
#考試院
#行政院性別平等處
#監察院
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