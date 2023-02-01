政院：台灣性別平權蟬聯亞洲第一 女性縣市長破5成創新高

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（中央社記者陳俊華台北1日電）行政院性平處今天說，依2021年性別不平等指數計算，台灣性別平等蟬聯亞洲第1名；2022年九合一選舉女性縣市長突破5成創新高，新內閣女性占比近17%，顯見台灣性別平權已逐步落實。

行政院性別平等處透過新聞稿表示，依據聯合國開發計畫署（UNDP）最新發布的性別不平等指數（Gender Inequality Index, GII），將台灣資料代入計算，2021年台灣的GII為0.036，較2019年為0.045進步（數值越接近於0越佳），在受評的170個國家中，排名第7名；近5年台灣的GII落於0.036到0.056，排名都是亞洲第1，並介於全球第6到9名間。

在權力、決策與影響力面向，行政院性平處表示，公部門女性參政率持續增長，2022年地方公職人員選舉後，縣市長女性比率56.3%，較前次提升18.8個百分點，直轄市及縣市議員女性席次都超過1/3性別比例，女性考試委員、監察委員、法官等都達4成以上；私部門中小企業女性負責人持續增加，2021年占37.2%。

在就業、經濟與福利面向，行政院性平處指出，2021年台灣15歲以上女性勞動力參與率為51.5%、每月經常性薪資新台幣4萬30元，近3年疫情期間，其他國家女性勞參率呈現上下波動或下降，台灣女性勞動力參與率仍穩定提升，性別差距逐漸縮小。

行政院性平處說，在身心障礙者女性部分，勞參率為14.7%，較全國女性低36.8個百分點，且失業率為8.1%，呈現低勞參率及高失業率現象；原住民族女性勞參率55.7%，每月經常性薪資2萬7688元，僅為全國女性6成9，呈現高勞參率但低薪資情形。

在教育、媒體與文化與環境、能源與科技面向，行政院性平處表示，台灣近年積極培育女性科研人才，2019年女性畢業生就讀「自然科學、數學及統計」及「工程、製造及營建」分占43.1%、18.9%，較2018年增加0.8及0.5個百分點；2020年女性研究人員占22.9%，較10年前增加1.4個百分點。

在人身安全面向，行政院性平處指出，2021年性侵害事件通報被害人計7787人，較2020年減少1425人，但在「虛擬環境-科技設備」場所發生的數位或網路性別暴力如性騷擾，占所有場所約2成3；兒童及少年性剝削案件運用網路犯罪情形計1395人次，較前2年攀升，犯罪工具以利用通訊軟體占48.1%居首，網站占47%次之，仍需加強數位性別暴力防治。（編輯：張均懋）1120201