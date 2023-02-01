彭博性別平等指數出爐 台灣企業16家入選、亞太最多

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（中央社記者吳家豪台北1日電）2023年彭博性別平等指數於1月31日晚間公布最新評選結果，台灣共有穩懋、臻鼎-KY、合一、京城銀等16家企業入榜，較去年增加10家，不論是入選家數或成長幅度皆位居亞太區第1。

金融顧問機構寬量國際今天發布新聞稿說明，彭博性別平等指數（Bloomberg Gender Equality Index）今年全球共有484家企業入選，來自45個國家及地區，合併市值達16兆美元（約新台幣480兆元）。

除了穩懋、臻鼎、合一、京城銀外，其餘入選2023年彭博性別平等指數的12家台灣企業包括友達、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、台新金、新光金、永豐金、中信金、第一金、信邦及合庫金。

寬量國際執行長李鴻基表示，台灣企業普遍存在性別薪酬差距，不平等的薪酬將對企業吸引和留任女性人才構成威脅，降低員工敬業度，並可能對企業聲譽造成負面影響。

李鴻基指出，目前有越來越多國家要求企業定期進行性別薪酬評估及稽核，並揭露相關數據及資訊。透過性別薪酬的統計與分析，企業可以了解造成差距的原因，將有助於制定縮小性別薪酬差距的具體行動方案，以消弭職場的薪酬不平等。

彭博於2016年推出性別平等指數，透過5大關鍵面向、共70項指標來評估企業在多元化和性別平等政策的表現。其中5大關鍵面向包括領導力及人才培養、薪酬平等及性別同工同酬、包容性文化、性騷擾防治政策、品牌形象。

世界知名企業例如可口可樂、匯豐、國泰航空、英特爾（Intel）等，皆為彭博性別平等指數成分股。（編輯：楊凱翔）1120201