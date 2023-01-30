陳建仁內閣完整名單 7女性首長 4大原則攬才

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陳建仁內閣名單陸續出爐，財政部長由莊翠雲（左）接任、僑務委員會委員長由徐佳青（右）擔任。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北30日電）行政院準發言人陳宗彥今天公布陳建仁內閣完整人事，女性首長共7位，占整體內閣17%，組閣原則為穩健銜接政務、擴大世代參與、擴大女性閣員以及延攬地方人才。

除了先前公布的3波部會首長名單，今天公布最新一波主要政務次長級人事，包含外交部次長李淳、勞動部次長李俊俋、內政部次長吳容輝、僑務委員會副委員長阮昭雄、客委會副主委周江杰等人。

行政院長蘇貞昌今天上午率內閣總辭，新舊內閣交接安排在31日；確定留任的行政院秘書長李孟諺，以及準發言人陳宗彥下午在公務人力發展中心舉行記者會，公布包含政務次長在內的新內閣完整名單。

新一波政務次長人事包含，外交部次長 李淳 李淳小檔案 生日：1970年2月24日

學歷：

澳洲國立大學公共政策博士

國立中正大學法學碩士（公法組）

輔仁大學法律系

澳洲國立大學公共政策博士 國立中正大學法學碩士（公法組） 輔仁大學法律系 經歷：

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長

中華經濟研究院（台灣WTO中心）助研究員

陸委會諮詢委員及國合會諮詢委員

行政院國際經貿策略小組產學諮詢會委員

財團法人國際合作發展基金會諮詢委員

台灣通訊學會秘書長 看更多 關閉 、財政部次長 李慶華 李慶華小檔案 學歷：政治大學財稅學系學士、經營管理碩士 經歷：財政部賦稅署署長、財政部北區國稅局局長、台灣省北區國稅局局長、財政部主任秘書、財政部賦稅署副署長、財政部財稅資料中心副主任、財政部賦稅署組長、財政部賦稅署副組長、財政部賦稅署專門委員 看更多 關閉 、教育部次長 林明裕 林明裕小檔案 學歷：國立台灣師範大學化學系學士、國立台灣師範大學碩士四十學分班結業 經歷：彰化縣政府教育處處長、彰化縣副縣長、勞動部次長、桃園市教育局長 看更多 關閉 、勞動部次長 李俊俋 李俊俋小檔案 生日：1965年7月6日 學歷：美國喬治華盛頓大學政治研究所博士班結業

美國波士頓學院政治研究所碩士 經歷：嘉義市副市長、銓敘部次長、總統府國策顧問兼憲改辦公室主任、第8、9屆立法委員、總統府副秘書長 看更多 關閉 、內政部次長 吳容輝 吳容輝小檔案 1959年出生 學歷：國立中正大學企業管理研究所碩士 經歷：臺鹽綠能股份有限公司董事/董事長、嘉義縣副縣長、台灣菸酒股份有限公司董事長、嘉義縣政府秘書長、嘉義縣環境保護局局長 看更多 關閉 、農委會副主委 陳駿季 陳駿季小檔案 生日：1958年5月11日 學歷：國立中興大學農藝學系畢業、中興大學糧食作物研究所碩士、中興大學農藝學系博士。 經歷：農委會種苗改良繁殖場研究員兼副場長、農委會農業試驗所所長 看更多 關閉 、環保署副署長 王雅玢 王雅玢小檔案 生日：1970年2月11日 學歷：成功大學環境工程博士 經歷：中原大學環境工程學系教授、台灣氣膠研究學會理事長、全球環境教育夥伴亞太中心顧問、環保署第14屆環評委員 看更多 關閉 、文化部次長 王時思 王時思小檔案 生日：1968年10月1日 學歷：美國杜克⼤學國際發展政策碩⼠

清華⼤學社會與⼈類學研究所社會學碩⼠

東海⼤學法律系學⼠ 經歷：台南市副市⻑、台南市觀光旅遊局⻑、台南市研考會主委、凱達格蘭基⾦會執⾏⻑、⾼雄市新聞處⻑、⺠間司法改⾰基⾦會執⾏⻑、台灣⼈權促進會秘書⻑ 看更多 關閉 、海委會副主委 洪文玲 洪文玲小檔案 生日：1970年12月5日 學歷：美國密西根大學工業與作業工程碩士、美國密西根大學造船及輪機工程博士 經歷：現任高雄科技大學造船及海洋工程學系副教授、科技與社會（STS）研究中心主任、台灣科技與社會研究（STS）學會常務監事、台灣女科技人電子報總編輯 看更多 關閉 、僑務委員會副委員長 阮昭雄 阮昭雄小檔案 生日：1970年9月29日 出生地：彰化 學歷：國立台北大學公共行政暨政策研究所碩士

國立台灣大學農業經濟研究所碩士 經歷：台北市議員、民進黨青年部主任 看更多 關閉 、客委會副主委 周江杰 周江杰小檔案 生日：1980年7月15日 學歷：國立政治大學公共行政所碩士 經歷：民主進步黨發言人、客家部主任、新竹縣議員 看更多 關閉 、工程會副主委 葉哲良 葉哲良小檔案 學歷：國立臺灣大學機械工程學系、美國康乃爾大學機械與航太工程學系碩士、美國康乃爾大學電機工程學系碩博士 經歷：國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書、AIP Networks,Inc.,USA共同創辦人、國立清華大學奈米工程與微系統研究所、動力機械工程學系、電子工程研究所合聘教授、國立清華大學奈米工程與微系統研究所所長、國家實驗研究院儀器科技研究中心主任、ASME台灣分會理事長、科技部自動化學門召集人、行政院科技會報辦公室副執行秘書、行政院科技會報辦公室執行秘書 看更多 關閉 、故宮博物院副院長 黃永泰 黃永泰小檔案 生日：1953年11月10日

學歷：國立成功大學建築系建築博士、國立台灣大學土木工程研究所工學碩士、逢甲大學建築系建築學士

經歷：高雄市政府幫工程司、審計部稽察、課長、科長、簡任稽察、中央研究院專門委員、總務組主任、台南市政府副秘書長、國立故宮博物院常務副院長 看更多 關閉 、原能會副主委 林立夫 林立夫小檔案 學歷：國立清華大學核子工程系學士、國立清華大學核子工程系碩士、德國卡斯魯大學機械工程學系博士 經歷：國立陽明交通大學機械工程學系合聘教授、原子能委員會研究員、核能研究所所長、核能研究所副所長、核能研究所燃材組組長、核能研究所燃材組副組長、核能研究所副研究員 看更多 關閉 。

陳建仁已陸續公布3波首長內閣名單，陳宗彥今天再次說明。

3波內閣名單，首波是政院8位政務委員全數留任，政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，以及政務委員吳澤成兼行政院公共工程委員會主委、政務委員龔明鑫兼國家發展委員會主委、吳政忠兼國家科學及技術委員會主委；另外新增一位政委由文化部長李永得轉任。

張靜文將成為原能會首位女性主委。（圖取自facebook.com/chencj）

首長部分，經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會新任主委管碧玲、財政部長莊翠雲、僑務委員會委員長徐佳青、行政院原子能委員會主委張靜文。

第2波內閣成員名單，內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、交通部長王國材、衛生福利部長薛瑞元及數位發展部長唐鳳。

另外，還有金融監督管理委員會主任委員黃天牧、行政院環境保護署長張子敬、行政院農業委員會主委陳吉仲、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、客家委員會主委楊長鎮、原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、行政院主計總處主計長朱澤民、台灣美國事務委員會主委楊珍妮。

第3波以國防兩岸外交為主，包含外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三留任。

另外，原海基會副董事長兼秘書長詹志宏轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正轉任海基會副董事長兼秘書長。

原先另一位陸委會副主委吳美紅，因具文官資格，將轉任海委會常務副主委，遺缺由前台北市議員梁文傑接任，海委會另一位副主委周美伍兼海巡署長留任。

陳宗彥在記者會上說，李永得在文化部跟客委會表現有目共睹，對相關業務非常嫻熟，將會協助新的團隊持續推動相關工作；此次也延攬基隆市政表現優異的林右昌擔任內政部長；新任教育部政務次長林明裕因嫻熟教育行政及地方教育工作，相信可以襄助潘文忠推動相關業務。

陳宗彥說，交通部長與政次全數留任，除了其分屬交通事業上的不同系統，過去對於交通推動也都有顯著政績；勞動部政次邀請李俊俋擔任，主要是借重其法律專業，盼襄助推動勞工相關議題；台鹽董事長吳容輝擔任內政部次長。

陳宗彥表示，王雅玢對環保有研究，將借重其環境研究能力，協助擬定相關政策；史哲過去除了擔任高雄市文化局長，也歷任2任市長的副市長，業管部分都是文化為主，為高雄市文化貢獻卓著。

另外，陳宗彥指出，洪文玲本身鑽研海洋科學，對海洋事務跟海洋工程都有研究；蕭宗煌原先是文化部次長，因專精博物館學，此次盼藉其專業推動故宮院務。

李孟諺表示，這次組閣原則有4大方向，包含穩健銜接政務、擴大世代參與、擴大女性閣員以及延攬地方人才，因此可看出內閣組成是多數政務人員留任，也有年輕世代與中生代一起參與政務，藉以培養人才並增加了7位女性閣員，占比達17%。

他說，延攬地方人才是為了讓內閣接地氣，帶來地方執政經驗，而未來行政團隊希望達成蔡總統交付的4大任務，明天上任後期待政務能無縫接軌，替民眾做事、為國家打拚，回應社會期待，讓台灣更好。（編輯：謝佳珍）1120130