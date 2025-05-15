陳宗彥獲判無罪 國民黨：司法早已不是公正審判天秤

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）台南地檢署查出前行政院發言人陳宗彥接受酒店業者性招待，去年8月偵結起訴，台南地院今天判決陳宗彥無罪。國民黨發言人楊智伃說，綠營高官性交易能判無罪，罷免綠委就要受到恐嚇、要被羈押，台灣司法早就不是公正審判的天秤。

陳宗彥遭控在台南市府任職時接受性招待，因查無不法事證而簽結。南檢重啟查出他接受酒店業者性招待2次，去年8月偵結起訴，台南地院今天判決無罪，可上訴。

楊智伃下午透過臉書表示，性招待被判無罪，總統賴清德還有臉談法治嗎。南檢去年起訴，還強調陳宗彥犯後態度不佳、請求從重量刑，結果今天台南地院竟一審判決無罪。只要自己人，怎麼玩弄法律都可以，只要是自己人，性招待都能變無罪。

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楊智伃說，現在司法大動作偵辦在野，基層要罷免綠委，就出動檢調約談恐嚇、地方黨工幹部被羈押，領銜人被聲押、搜索在野地方黨部、拿走不該拿的文件，這不是綠共、什麼是綠共。

楊智伃指出，綠營高官性交易能判無罪，罷免綠委就要受到恐嚇、要被羈押。台灣司法早就不是公正審判的天秤，而是賴總統親手操弄的劊子手。（編輯：萬淑彰、林克倫）1140515