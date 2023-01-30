李淳出任外交部政次「興奮又沉重」 助台拚科技外交

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）新內閣名單陸續公布，其中外交部政務次長人事出現黑馬，由中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳擔任。非外交背景卻能受到重用，他坦言心情「興奮又沉重」，期許自己能在國際情勢對台灣非常有利的情況下，開拓新局。

準閣揆陳建仁已公布所有內閣首長名單，準發言人陳宗彥今天宣布新一波政務次長級人事，包含外交部政務次長由中經院WTO及RTA中心資深副執行長 李淳 李淳小檔案 生日：1970年2月24日

學歷：

澳洲國立大學公共政策博士

國立中正大學法學碩士（公法組）

輔仁大學法律系

澳洲國立大學公共政策博士 國立中正大學法學碩士（公法組） 輔仁大學法律系 經歷：

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長

中華經濟研究院（台灣WTO中心）助研究員

陸委會諮詢委員及國合會諮詢委員

行政院國際經貿策略小組產學諮詢會委員

財團法人國際合作發展基金會諮詢委員

台灣通訊學會秘書長 看更多 關閉 接任。

經濟學者接掌外交部政次，讓李淳成為黑馬，熟悉他的人覺得「有點意外又不太意外」，意外是李淳非正統外交背景出身，但他長期鑽研經貿議題，形象謙和加上分析鞭辟入裡，每每台灣對外貿易出現重大進展，均可看到他接受媒體訪問，發言具有一定分量，如今獲邀入閣，似乎也合情合理。

人事公布後，中央社記者第一時間致電李淳，他坦言，消息確定後，心情「興奮又沉重」，興奮是因為當下國際情勢對台灣非常有利，此時能有機會為台灣服務相當可貴，不過局勢也充滿挑戰。

「吳部長（外交部長吳釗燮）邀請我的時候，感覺到他的期待」，李淳表示，曾詢問吳釗燮為何找上他，畢竟自己並非外交背景，他轉述吳釗燮想法，考量當前外交情勢有很多非傳統的議題，希望借重他的長處。

李淳直言，他非常認同現在外交情勢是「非傳統外交」，參雜更多科技合作的內涵，如供應鏈外交、晶片外交等議題，這對台灣是很特殊的時機，希望他能在這些非傳統領域助台灣開拓新局。

過去幾年，台灣對外經貿議題挑戰眾多，除了美中貿易戰得在兩頭大象之間夾縫求生，對內又有反萊豬公投牽動與美國的經貿往來，以及「區域全面經濟伙伴協定」（ RCEP 區域全面經濟夥伴協定（RCEP） 談判國家：

－東協10國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭

－東協10國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭 談判進度：

－由東協10國發起，並強調是東協10國主導，但一般認為中國才是背後主導者，2013年5月舉行第1回合談判

－各國本來期望2019年11月東協峰會完成談判，但RCEP遭遇來自印度國內的反彈，擔憂中國產品傾銷，印度退出談判

－由東協10國發起，並強調是東協10國主導，但一般認為中國才是背後主導者，2013年5月舉行第1回合談判 －各國本來期望2019年11月東協峰會完成談判，但RCEP遭遇來自印度國內的反彈，擔憂中國產品傾銷，印度退出談判 協定重要內容：

－成員國9成進口貨品關稅減免

－開放服務業

－鬆綁專業人士進出 看更多 關閉 ）正式生效，引發國人對台灣競爭力的憂心。

儘管面臨外界諸多質疑聲浪，李淳維持堅定的挺台立場，他強調RCEP不是台灣經濟的原子彈，更在反萊豬公投的意見發表會上，直言台灣人吃到的豬肉9成是國產豬，美豬比日本製的壓縮機還稀少，簡明易懂的譬喻令人印象深刻。

李淳在多次訪問中提及他對台灣的信心，在於國際氛圍改變，信任、安全的夥伴關係成為顯學，這正好是具備科技實力又崇尚民主的台灣優勢，期許台灣能在順風之際把握優勢，與各國締造更深厚的連結，鞏固未來發展。

李淳是法律及公共政策專業出身，研究領域則為世界貿易組織（WTO）、服務貿易法、非關稅貿易措施、兩岸及區域經濟整合等，經歷包含行政院國際經貿策略小組產學諮詢會委員、陸委會諮詢委員及國合會諮詢委員、中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長等。（編輯：潘羿菁）1120130