海陸兩會人事小幅調動 定錨兩岸關係穩中求進

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（中央社記者呂佳蓉台北29日電）政府今天公布新的國安團隊部署，兩岸事務人事微幅調整，留任陸委會主委的邱太三與回鍋陸委會接任副主委的詹志宏皆熟稔兩岸事務。邁向後疫情，政府為兩岸關係定錨於「穩中求進」。

此次調整，陸委會「一正三副」的人選，主委 邱太三 邱太三小檔案 生日：1956年8月30日

學歷：國立台灣大學國家發展研究所博士

經歷：國家安全會議諮詢委員、台灣新竹地方法院檢察署檢察官、台中縣政府機要秘書、第3屆國民大會代表、第4、5屆立法委員、行政院大陸委員會特任副主任委員、高雄市副市長、桃園市副市長、法務部部長 看更多 關閉 留任，副主委三人為詹志宏、李麗珍、梁文傑。其中，留任的邱太三與從海基會副董事長兼秘書長回鍋陸委會的 詹志宏 詹志宏小檔案 現職：海基會副董事長兼秘書長 經歷：總統辦公室主任；小英基金會政策顧問、副執行長；陸委會諮詢委員；海基會副秘書長；陸委會企劃處副處長、處長、主任秘書；行政院研考會大陸工作小組專員、研究員、專門委員、研究委員 看更多 關閉 ，兩人都是總統蔡英文的心腹，且對兩岸事務都有長期耕耘。

邱太三身態柔軟，歷練多元，在民進黨中被視為一枚「活棋」。2021年接任主委前，曾在前總統陳水扁第二任期間擔任過副主委，當時即推動過兩岸春節包機雙向首航，創下兩岸歷史性的一步。惟接任主委後，碰上兩岸關係低迷加上疫情阻絕，雖拋出兩岸春暖花開的期許，但現實之下推展兩岸事務難為。

詹志宏是長期從事大陸情勢分析的幕僚，從1982年便開始參與涉陸研究事務。在陸委會於1991年掛牌成立以後，曾擔任過企劃處處長、主任秘書等職。文官生涯數十年，兩岸兩會協商、小三通、兩岸包機等事務性協商幾乎無役不與。在蔡英文於陸委會主委任職時期，備受器重。

在美中關係大格局之下，近年台美在政治、軍事等方面交流熱絡，但兩岸情勢愈發嚴峻。其中，今年最大的變數將是美國眾議院新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能訪台，這勢必牽動台海情勢，再加上下半年台灣將進入總統大選，也須因應中國大陸的可能動作。

這次的布局小幅微調，著墨於在兩岸事務上力求維繫穩定，一動不如一靜，以「不變應萬變」。但另一方面，步入後疫情時代，兩岸重啟交流，亦需要在事務性協商方面有所耕耘的多年「老經驗」，推動政府期盼的兩岸健康有序交流。

值得注意的是，前台北市議員梁文傑出任陸委會副主委，成為此次人事異動的亮點，被視為民進黨培養下一階段兩岸事務人才。梁是民進黨少數的「知中派」，曾任民進黨中國事務部副主任，也對國際關係嫻熟。

陸委會副主委李麗珍則持續留任，從文官科員一路坐上副主委的她，處理兩岸事務有30年經驗。而原陸委會副主委邱垂正轉任海基會副董事長兼秘書長，被視為是輔佐海基會董事長李大維的調整。（編輯：朱建陵）1120129