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吳釗燮蕭美琴延續踏實外交 梁文傑入閣培養兩岸人才

2023/1/29 17:33（1/29 17:58 更新）
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外交部長吳釗燮（左）、駐美代表蕭美琴（右）留任，延續踏實外交路線。（中央社檔案照片）
外交部長吳釗燮（左）、駐美代表蕭美琴（右）留任，延續踏實外交路線。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北29日電）黨政人士今天說，國防部長邱國正留任，讓兵役改革如期如質上路；外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴留任，延續「踏實外交」路線；兩岸「調整隊形」，前台北市議員梁文傑出任陸委會副主委，培養下一階段兩岸事務人才。

準閣揆陳建仁今天公布第三波內閣首長名單，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三留任，另外，前台北市議員梁文傑將接任陸委會副主委。

黨政人士說，兩岸、國防、外交領域人事布局，總統蔡英文跟陳建仁進行充分討論。在國防人事部分，蔡總統請國安會及國防部持續合作，落實加強全民國防兵役調整方案，兵役改革制度正緊鑼密鼓進行，因此，蔡總統與陳建仁研商後，定案國防部長邱國正留任，讓兵役改革制度順利推動，如期如質上路。

外交事務布局，黨政人士表示，蔡陳兩人經過討論，決定外交部長吳釗燮也留任，深獲美方信賴的蕭美琴將續任駐美代表。

他說，吳釗燮、蕭美琴、國安會副秘書長徐斯儉、總統府副秘書長黃重諺、總統府發言人張惇涵，以及即將接任國安局長的蔡明彥，過去幾年以來，透過緊密方式，零時差傳遞訊息與交換意見，讓國安及外交工作零距離無縫接軌。蔡英文透過高默契的團隊運作機制，延續「踏實外交」的路線。

至於兩岸事務部分，黨政人士說，經過多番討論，邱太三將留任陸委會主委，而海基會副董事長兼秘書長詹志宏則將轉任陸委會副主委；其中一位副主委邱垂正則將轉任海基會副董事長兼秘書長。

他說，蔡陳希望藉由「調整隊形」，一方面維持穩健兩岸政策的「蔡英文路線」，一方面也逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

黨政人士表示，有涉獵兩岸事務的人都知道詹志宏在這領域長期投入與專業。實際上，蔡英文擔任陸委會主委時期，詹志宏就是陸委會的企劃處長，不僅多次參與兩岸談判，也是協助時任陸委會主委的蔡英文，當年推動小三通等兩岸互動的得力幕僚：而蔡英文2016年就任總統之後，詹志宏更是首任總統辦公室主任，可說是最了解蔡英文路線的兩岸事務重要幕僚。

他說，同時，長期襄佐蔡英文兩岸政策，對陸委會各項業務皆信手拈來的邱垂正，將轉任海基會副董事長兼秘書長，這也是蔡陳兩人對邱垂正的期許，讓經驗豐富的邱垂正獨當一面，協助回任海基會董事長的李大維推動兩岸交流工作。

黨政人士說，原先另一位陸委會副主委吳美紅，文官出身的她將轉任海委會常務副主委。經蔡陳兩人商議，先拍板由立委管碧玲接掌海委會，「管媽」兼具學術的論述能力、豐富的行政經驗，以及長年的民代累積，可全方位提升海委會功能。

周美伍則續任副主委兼任海巡署長。海保工作則由學術地位崇高的黃向文續任海保署長，而法律背景出身，且嫻熟兩岸業務的吳美紅，正可與管碧玲、周美伍、黃向文功能互補，不僅讓海委會增加一位女性副首長，更建構海委會政策、保育、防衛、法規的完整四方陣。

至於吳美紅轉任海委會後的陸委會副主委遺缺，黨政人士說，由民進黨內論述能力優異且熟悉兩岸政策的梁文傑出任。透過這樣調整，蔡陳兩人希望一方面維持一貫穩健的兩岸政策，也強化兩岸的政策及論述能力，並且培養中壯世代進入政務系統，熟悉兩岸領域，培養下一階段的兩岸事務人才。（編輯：楊凱翔）1120129

#吳釗燮
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