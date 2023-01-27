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美眾院外委會主席會蕭美琴 美媒：共和黨正兌現挺台承諾

2023/1/27 17:15（1/27 17:39 更新）
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美國會眾議院外交委員會主席麥考爾（右）與台灣駐美代表蕭美琴（左）會面。（圖取自twitter.com/HouseForeignGOP）
美國會眾議院外交委員會主席麥考爾（右）與台灣駐美代表蕭美琴（左）會面。（圖取自twitter.com/HouseForeignGOP）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國會眾議院外交委員會主席麥考爾會見台灣駐美代表蕭美琴，並表示討論了如何強化美台間「至關重要的夥伴關係」。

美國之音（VOA）報導，這顯示領導美國新一屆國會眾議院的共和黨人正在採取行動，兌現他們要向中國展示強硬立場、向台灣表達支持的承諾。

眾議院外交委員會共和黨團發出推文說，新上任的委員會主席麥考爾（Michael McCaul）「今天與台灣大使蕭美琴舉行了非常好的會談，討論了我們如何能在第118屆國會會期中強化我們之間至關重要的夥伴關係」。

蕭美琴跟推說：「在國會山莊度過忙碌一天，會見了我們在國會的好朋友，討論了來年在許多領域如何進行對我們夥伴關係重要的合作。」

雙方都沒有透露會談的細節。

據報導，眾議院新成立的美中戰略競爭特別委員會成員魏特曼（Rob Wittman）說，台灣問題是該委員會關注的焦點之一。他還透露委員會將考慮在台灣舉行聽證會。

魏特曼說：「事實上，委員會的主席蓋拉格（Mike Gallagher）希望我們在台灣舉行聽證會。我想我們會這樣做。我認為，這對全世界以及對台灣都是非常有意義的。」

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）去年7月曾邀請蕭美琴參加眾議院中國工作組圓桌會議。

他在1月初當選議長後表示，共和黨掌控的眾議院將以強硬的態度應對來自北京的挑戰。幾天後，在許多民主黨人的支持下，他成功推動眾議院成立了特設中國委員會。

有消息說，麥卡錫計劃今年春天以議長身分訪問台灣，美國國防部正在為這次出訪進行安全和後勤方面的準備。議長辦公室和五角大廈都沒有證實這則消息。（譯者：林治平）1120127

#蕭美琴
#麥考爾
#眾議院外交委員會
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