梁文傑熟悉兩岸政策擅論述 獲栽培入政務系統歷練

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北29日電）前台北市議員梁文傑將出任陸委會副主委，梁文傑是大陳義胞後代，也是民進黨長期栽培的人才，曾參與台灣前途決議文起草，論述能力優異且熟悉兩岸政策。

梁文傑是台大政治系學士、台大政治系研究所碩士，曾赴英國就讀倫敦政經學院博士班；他是野百合學運代表人物之一，也是民進黨新潮流成員，擔任多屆台北市議員、民進黨中國事務部副主任、民進黨政策會首席副執行長；他翻譯過多本著作，包括「天下大亂」、「出賣中國」、「意外的和平」等書。

身為浙江大陳義胞後代，梁文傑的家族是從曾祖父母那一代舉家來台。梁文傑曾向媒體分享兒時記憶，提到大陳人因為多是漁民出身，個性剽悍，有些大陳子弟長大後加入幫派；他開玩笑說，因為自己不夠勇敢所以沒加入幫派，只好讀書當議員。

梁文傑說，大陳人因為當年隨國軍來台的歷史和情感因素，大多是國民黨死忠支持者，他的家人也不例外。不少大陳人對他加入民進黨不諒解，甚至還寫信來罵他是「叛徒」、「大陳人的恥辱」等語。對於政治立場的不同，他可以體諒他們的心情。

梁文傑曾參與台灣前途決議文起草、公投法草案，是黨內重要決策幕僚，有「梁少」封號。

2017年當時的台北市長柯文哲赴上海參加雙城論壇，陪同的市議員當中，梁文傑是唯一的民進黨籍議員。

梁文傑曾向媒體說過，「研究大陸是本業，從政是副業」，他很早就開始從事中國研究，就算不論正式學術研究，從小也對中國近代史、台灣歷史滾瓜爛熟。

去年九合一選舉，連任多屆市議員的梁文傑意外成為落選頭。如今被延攬入閣，黨政人士說，梁文傑論述能力優異，且熟悉兩岸政策，透過這樣調整，總統蔡英文、準閣揆陳建仁兩人希望一方面維持一貫穩健的兩岸政策，也強化兩岸的政策及論述能力，並且培養中壯世代進入政務系統，熟悉兩岸領域，培養下一階段的兩岸事務人才。

梁文傑的妻子是前主播、民進黨不分區立委林楚茵，兩人是知名的政壇夫妻檔。林楚茵今天晚間受訪表示，梁文傑從唸書到擔任市議員前，有很長一段時間專精在國際政治、兩岸關係等議題，期待他能把過去累積的經驗及所學，在行政單位發揮，為內閣團隊、國家打拚。

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林楚茵說，自己長期關注中國的認知作戰、訊息戰等，不管今天副主委是不是梁文傑，她都會持續監督與關心；此外，當對岸對台灣採取已讀不回的狀況下，其實沒辦法有機會交流，但有機會可以對話及溝通，還是必要的。

林楚茵指出，陸委會一直從事對中國事務的研究，未來如何透過更多的研究或情報蒐集等，讓大家更了解中國現在的政經情勢，有助於行政單位制定相關中國政策的參考依據，也是她對陸委會的期待。（編輯：張良知）1120129