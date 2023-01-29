管碧玲接海委會主委 陳培瑜可望遞補立委

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（中央社記者王承中台北29日電）民進黨立委管碧玲將出任海洋委員會主任委員，依法其不分區立委遺缺將由現任監委張菊芳遞補，但張菊芳任期至2026年，若放棄遞補，將由再下一順位的兒童閱讀教育推廣老師陳培瑜遞補。

總統蔡英文日前宣布由前副總統陳建仁接任行政院長，內閣新人事與國安團隊改組同步啟動。陳建仁隨後公布首波內閣名單，管碧玲將成為海委會首位女性主委。

由於管碧玲為民進黨提名不分區立委，根據公職人員選舉罷免法規定，女性不分區立委請辭後，由該政黨登記的候選人名單中的婦女候選人順位，依序遞補。

也就是說，在管碧玲出任海委會主委，請辭不分區立委後，依照民進黨2020年提名不分區立委名單中，依婦女候選人的遞補順位，將輪到現任監委張菊芳，但張菊芳的監委任期至2026年7月底，因此張菊芳應會放棄遞補，由再下一順位的兒童閱讀教育推廣老師陳培瑜遞補。

另外，國民黨立委林奕華也將在2月請辭，接任台北市副市長，由於林奕華是區域立委，依公職人員選舉罷免法規定，區域立委後三個月內需完成補選，但由於林奕華請辭後，其立委所遺任期不足一年，依法規定，不用補選。（編輯：蘇龍麒）1120129