陳建仁團隊3天內成型 蘇貞昌30日率內閣總辭

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行政院長蘇貞昌（左）30日率內閣總辭，與陳建仁（右）的新內閣將在31日交接。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北29日電）準閣揆陳建仁今天公布第3波內閣名單，除了政務次長尚未定案外，在3天內就讓內閣成型；行政院長蘇貞昌預定明天舉行臨時行政院會率內閣總辭，新舊內閣交接則安排在31日。

總統蔡英文27日舉行記者會，宣布前副總統陳建仁將任新閣揆，陳建仁隨後展開徵詢事務。

陳建仁當天晚間便公布首波人事名單，院本部部分，副院長為 鄭文燦 鄭文燦小檔案 出生：1967年7月6日生於桃園縣

學歷：

台灣大學社會系學士

台灣大學社會系學士 經歷：

第1、2屆桃園市長

中華民國足球協會理事長

海基會副秘書長

行政院發言人、新聞局局長 看更多 關閉 、秘書長由 李孟諺 李孟諺小檔案

生日：1966年12月12日

學歷：荷蘭國際水利及環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士、中興大學環境工程系

經歷：行政院秘書長、台灣省政府住宅及都市發展局幫工程司兼分隊長，台北縣政府工務局水利課長、技正，台北縣政府水利局代理局長，台北縣政府秘書，行政院公共工程委員會工程管理處副處長，台北市政府工務局衛生下水道工程處處長，台南市政府水利局局長，台南市政府秘書長，台南市代理市長 看更多 關閉 留任、政務副秘書長何佩珊續留、發言人為陳宗彥。

另外，8名政務委員部分全數留任，包含政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，以及政務委員吳澤成兼行政院公共工程委員會主委、政務委員龔明鑫兼國家發展委員會主委、吳政忠兼國家科學及技術委員會主委；另外新增一名政委由文化部長李永得轉任。

首長部分，有經濟部長 王美花 王美花小檔案 民國47年8月10日出生

學歷：國立台灣大學法律學系

經歷：經濟部訴願會組長、經濟部中央標準局專利處副處長、經濟部智慧財產局商標權組組長、副局長、局長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表、經濟部常務次長 看更多 關閉 、勞動部長 許銘春 許銘春小檔案 民國54年生

學歷：國立台灣大學法律系畢業

經歷：高雄市政府副市長、高雄市政府法制局局長、高雄市政府新聞處處長 看更多 關閉 、海委會新任主委 管碧玲 管碧玲小檔案 年齡：66歲 學歷：台灣大學政治學博士 經歷：

國立台北大學公共行政暨政策學系副教授

高雄市新聞處處長、文化局長

第6至10屆立法委員

立法院教育文化委員會

交通委員會召集委員

立法院民進黨黨團幹事長

民進黨中常委、中執委 看更多 關閉 、財政部長 莊翠雲 莊翠雲小檔案 出生：民國46年

學歷：國立政治大學地政學系

經歷：

財政部政務次長

財政部國有財產局主任秘書

財政部國有財產局副局長

財政部參事

財政部國有財產署署長 資料來源：財政部 看更多 關閉 、僑務委員會委員長 徐佳青 徐佳青小檔案 學歷：

台灣大學農藝系學士

德國馬爾堡大學社會學研究所碩士

陽明大學衛生福利政策研究所碩士

台灣大學農藝系學士 德國馬爾堡大學社會學研究所碩士 陽明大學衛生福利政策研究所碩士 經歷：

僑委會副委員長

第9-11屆台北市議員

民進黨發言人

民進黨副秘書長 看更多 關閉 、行政院原子能委員會主委 張靜文 張靜文小檔案 學歷：

美國辛辛那提大學環境衛生研究所博士

台灣大學公共衛生研究所碩士





美國辛辛那提大學環境衛生研究所博士 台灣大學公共衛生研究所碩士 主要經歷：

行政院原子能委員會副主任委員

台灣大學環境與職業健康科學研究所教授

台灣職業衛生學會理事、監事

行政院環境保護署空氣污染防治基金管理會委員

衛生福利部傳染病防治諮詢會委員

行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所研究員



資料來源：原能會 看更多 關閉 。

徵詢第2天，陳建仁晚間在臉書公布第2波內閣成員名單，包函內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長 蕭宗煌 蕭宗煌小檔案 學歷：台北藝術大學藝術行政與管理研究所碩士





經歷：文化部

政務次長

國立台灣美術館館長

文化部主任秘書

文化部文化資源司司長

國立台灣博物館館長

高雄市立美術館館長 資料來源：財團法人文化臺灣基金會 看更多 關閉 、教育部長 潘文忠 潘文忠小檔案 民國51年11月28日出生於台灣宜蘭

學歷：國立台灣師範大學教育學博士

經歷：台中市副市長、國家教育研究院副院長、國立編譯館館長、教育部主任秘書、教育部國教司長、台北縣教育局長、台北縣文化局長、教育部長、總統府國策顧問 看更多 關閉 、法務部長 蔡清祥 蔡清祥小檔案 民國42年1月15日生

學歷：台灣大學管理學院高階公共管理碩士、中國文化大學法律研究所法學碩士、東吳大學法學院法學士

經歷：法務部常務次長、最高法院檢察署主任檢察官、法務部調查局局長 看更多 關閉 、交通部長 王國材 王國材小檔案 民國48年出生

現職：交通部長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長

學歷：國立交通大學交通運輸研究所博士、國立成功大學交通管理科學系碩士／學士

經歷：交通部政務次長、鼎漢國際工程顧問公司總經理／董事長、高雄市政府交通局局長、高雄市政府顧問兼台北聯絡處主任、高雄捷運公司董事、中華智慧運輸協會理事長、一卡通票證（股）公司董事長、台灣港務（股）公司董事長 看更多 關閉 、衛生福利部長 薛瑞元 薛瑞元小檔案 出生地：嘉義

現職：衛生福利部長

學歷：

台灣大學法律研究所

台灣大學法律學系

台北醫學院醫學系

台灣大學法律研究所 台灣大學法律學系 台北醫學院醫學系 經歷：

衛福部政務次長

衛福部常務次長

衛福部技監

屏東縣政府衛生局長

衛福部雙和醫院副院長

衛生署醫事處處長

衛生署副處長 看更多 關閉 及數位發展部長 唐鳳 唐鳳小檔案 生日：民國70年4月18日 經歷： 行政院政務委員

十二年國民基本教育課程研究發展會委員

行政院虛擬世界法規調適計劃顧問

OUP全球語言解決方案顧問

Apple雲端服務在地化顧問

Socialtext社會互動設計顧問

Perl 6語言設計師和首席實作者

耀宏科技顧問

Haskell語言設計師、平台專家和實作者

傲爾網公司負責人

明碁公司顧問

資迅人公司技術總監 看更多 關閉 。

另外，還有金融監督管理委員會主任委員黃天牧、行政院環境保護署長張子敬、行政院農業委員會主委陳吉仲、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、客家委員會主委楊長鎮、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、行政院主計總處主計長朱澤民、台灣美國事務委員會主委楊珍妮。

而攸關總統職權的兩岸國防外交事務首長，陳建仁今天說，經與蔡總統商討後，確認外交部長 吳釗燮 吳釗燮小檔案 出生：民國43年10月31日

現職：外交部長

學歷：

美國俄亥俄州立大學政治學博士

美國密蘇里大學政治學碩士

國立政治大學政治學系學士

美國俄亥俄州立大學政治學博士 美國密蘇里大學政治學碩士 國立政治大學政治學系學士 經歷：

總統府秘書長

國家安全會議秘書長

民主進步黨秘書長

民主進步黨政策委員會執行長

民主進步黨駐美國代表

駐美國代表

大陸委員會主任委員 看更多 關閉 、國防部長 邱國正 邱國正小檔案 生日：1953年4月12日

學歷：美國陸軍戰爭學院、三軍大學戰爭學院、三軍大學陸軍指揮參謀學院、陸軍官校45期

經歷：國安局長、參謀總長、國防部軍備副部長、國防大學校長、後備司令部司令、陸軍第六軍團指揮官、國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍第六軍團副司令、陸軍總司令部作戰署署長、陸軍裝甲步兵第373旅旅長、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員 看更多 關閉 、陸委會主委 邱太三 邱太三小檔案 生日：1956年8月30日

學歷：國立台灣大學國家發展研究所博士

經歷：國家安全會議諮詢委員、台灣新竹地方法院檢察署檢察官、台中縣政府機要秘書、第3屆國民大會代表、第4、5屆立法委員、行政院大陸委員會特任副主任委員、高雄市副市長、桃園市副市長、法務部部長 看更多 關閉 留任。

另外，原海基會副董事長兼秘書長 詹志宏 詹志宏小檔案 現職：海基會副董事長兼秘書長 經歷：總統辦公室主任；小英基金會政策顧問、副執行長；陸委會諮詢委員；海基會副秘書長；陸委會企劃處副處長、處長、主任秘書；行政院研考會大陸工作小組專員、研究員、專門委員、研究委員 看更多 關閉 將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委 邱垂正 邱垂正小檔案 學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士

經歷：行政院大陸委員會副主任委員、國立金門大學專任助理教授、副教授、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理 看更多 關閉 則將轉任海基會副董事長兼秘書長。原先另一位陸委會副主委吳美紅，因具文官資格，將轉任海委會常務副主委，遺缺將由前台北市議員 梁文傑 梁文傑小檔案 學歷：

台大政研所碩士

台大政治系學士

建國中學





台大政研所碩士 台大政治系學士 建國中學 經歷：

第11、12屆台北市中山大同區議員

高雄市市長辦公室主任

陸委會諮詢委員

民進黨政策會首席副執行長

民進黨中國事務部副主任 資料來源：民進黨台北市黨部 看更多 關閉 接任，海委會另一位副主委周美伍兼海巡署長留任。

由於財政部、僑務委員會及行政院原子能委員會原先的政務次長或副主委皆升任，未來由誰補位備受關注；黨政人士表示，勞動部政務次長擬由總統府前副秘書長李俊俋出任，擔任部長許銘春副手。李俊俋曾任嘉義市副市長、立委、擔任立法院黨團幹部表現不俗，具備法政專業背景，政策論述能力佳，與許銘春搭檔，強化勞動政策溝通、宣導，具有加分效果。

內定行政院副院長鄭文燦則表示，30日完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午透過記者會完整對外說明。（編輯：張良知）1120129