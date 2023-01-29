陳建仁團隊3天內成型 蘇貞昌30日率內閣總辭
（中央社記者賴于榛、溫貴香台北29日電）準閣揆陳建仁今天公布第3波內閣名單，除了政務次長尚未定案外，在3天內就讓內閣成型；行政院長蘇貞昌預定明天舉行臨時行政院會率內閣總辭，新舊內閣交接則安排在31日。
總統蔡英文27日舉行記者會，宣布前副總統陳建仁將任新閣揆，陳建仁隨後展開徵詢事務。
鄭文燦小檔案
- 出生：1967年7月6日生於桃園縣
- 學歷：
台灣大學社會系學士
- 經歷：
第1、2屆桃園市長
中華民國足球協會理事長
海基會副秘書長
行政院發言人、新聞局局長
李孟諺小檔案
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- 生日：1966年12月12日
- 學歷：荷蘭國際水利及環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士、中興大學環境工程系
- 經歷：行政院秘書長、台灣省政府住宅及都市發展局幫工程司兼分隊長，台北縣政府工務局水利課長、技正，台北縣政府水利局代理局長，台北縣政府秘書，行政院公共工程委員會工程管理處副處長，台北市政府工務局衛生下水道工程處處長，台南市政府水利局局長，台南市政府秘書長，台南市代理市長
另外，8名政務委員部分全數留任，包含政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，以及政務委員吳澤成兼行政院公共工程委員會主委、政務委員龔明鑫兼國家發展委員會主委、吳政忠兼國家科學及技術委員會主委；另外新增一名政委由文化部長李永得轉任。
王美花小檔案
- 民國47年8月10日出生
- 學歷：國立台灣大學法律學系
- 經歷：經濟部訴願會組長、經濟部中央標準局專利處副處長、經濟部智慧財產局商標權組組長、副局長、局長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表、經濟部常務次長
許銘春小檔案
- 民國54年生
- 學歷：國立台灣大學法律系畢業
- 經歷：高雄市政府副市長、高雄市政府法制局局長、高雄市政府新聞處處長
管碧玲小檔案
年齡：66歲
學歷：台灣大學政治學博士
經歷：
國立台北大學公共行政暨政策學系副教授
高雄市新聞處處長、文化局長
第6至10屆立法委員
立法院教育文化委員會
交通委員會召集委員
立法院民進黨黨團幹事長
民進黨中常委、中執委
莊翠雲小檔案
- 出生：民國46年
- 學歷：國立政治大學地政學系
- 經歷：
財政部政務次長
財政部國有財產局主任秘書
財政部國有財產局副局長
財政部參事
財政部國有財產署署長
資料來源：財政部
徐佳青小檔案
- 學歷：
台灣大學農藝系學士
德國馬爾堡大學社會學研究所碩士
陽明大學衛生福利政策研究所碩士
- 經歷：
僑委會副委員長
第9-11屆台北市議員
民進黨發言人
民進黨副秘書長
張靜文小檔案
- 學歷：
美國辛辛那提大學環境衛生研究所博士
台灣大學公共衛生研究所碩士
- 主要經歷：
行政院原子能委員會副主任委員
台灣大學環境與職業健康科學研究所教授
台灣職業衛生學會理事、監事
行政院環境保護署空氣污染防治基金管理會委員
衛生福利部傳染病防治諮詢會委員
行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所研究員
資料來源：原能會
蕭宗煌小檔案
- 學歷：台北藝術大學藝術行政與管理研究所碩士
- 經歷：文化部
政務次長
國立台灣美術館館長
文化部主任秘書
文化部文化資源司司長
國立台灣博物館館長
高雄市立美術館館長
資料來源：財團法人文化臺灣基金會
潘文忠小檔案
- 民國51年11月28日出生於台灣宜蘭
- 學歷：國立台灣師範大學教育學博士
- 經歷：台中市副市長、國家教育研究院副院長、國立編譯館館長、教育部主任秘書、教育部國教司長、台北縣教育局長、台北縣文化局長、教育部長、總統府國策顧問
蔡清祥小檔案
- 民國42年1月15日生
- 學歷：台灣大學管理學院高階公共管理碩士、中國文化大學法律研究所法學碩士、東吳大學法學院法學士
- 經歷：法務部常務次長、最高法院檢察署主任檢察官、法務部調查局局長
王國材小檔案
- 民國48年出生
- 現職：交通部長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長
- 學歷：國立交通大學交通運輸研究所博士、國立成功大學交通管理科學系碩士／學士
- 經歷：交通部政務次長、鼎漢國際工程顧問公司總經理／董事長、高雄市政府交通局局長、高雄市政府顧問兼台北聯絡處主任、高雄捷運公司董事、中華智慧運輸協會理事長、一卡通票證（股）公司董事長、台灣港務（股）公司董事長
薛瑞元小檔案
- 出生地：嘉義
- 現職：衛生福利部長
- 學歷：
台灣大學法律研究所
台灣大學法律學系
台北醫學院醫學系
- 經歷：
衛福部政務次長
衛福部常務次長
衛福部技監
屏東縣政府衛生局長
衛福部雙和醫院副院長
衛生署醫事處處長
衛生署副處長
唐鳳小檔案
生日：民國70年4月18日
經歷：
- 行政院政務委員
- 十二年國民基本教育課程研究發展會委員
- 行政院虛擬世界法規調適計劃顧問
- OUP全球語言解決方案顧問
- Apple雲端服務在地化顧問
- Socialtext社會互動設計顧問
- Perl 6語言設計師和首席實作者
- 耀宏科技顧問
- Haskell語言設計師、平台專家和實作者
- 傲爾網公司負責人
- 明碁公司顧問
- 資迅人公司技術總監
另外，還有金融監督管理委員會主任委員黃天牧、行政院環境保護署長張子敬、行政院農業委員會主委陳吉仲、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、客家委員會主委楊長鎮、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、行政院主計總處主計長朱澤民、台灣美國事務委員會主委楊珍妮。
吳釗燮小檔案
- 出生：民國43年10月31日
- 現職：外交部長
- 學歷：
美國俄亥俄州立大學政治學博士
美國密蘇里大學政治學碩士
國立政治大學政治學系學士
- 經歷：
總統府秘書長
國家安全會議秘書長
民主進步黨秘書長
民主進步黨政策委員會執行長
民主進步黨駐美國代表
駐美國代表
大陸委員會主任委員
邱國正小檔案
- 生日：1953年4月12日
- 學歷：美國陸軍戰爭學院、三軍大學戰爭學院、三軍大學陸軍指揮參謀學院、陸軍官校45期
- 經歷：國安局長、參謀總長、國防部軍備副部長、國防大學校長、後備司令部司令、陸軍第六軍團指揮官、國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍第六軍團副司令、陸軍總司令部作戰署署長、陸軍裝甲步兵第373旅旅長、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員
邱太三小檔案
- 生日：1956年8月30日
- 學歷：國立台灣大學國家發展研究所博士
- 經歷：國家安全會議諮詢委員、台灣新竹地方法院檢察署檢察官、台中縣政府機要秘書、第3屆國民大會代表、第4、5屆立法委員、行政院大陸委員會特任副主任委員、高雄市副市長、桃園市副市長、法務部部長
詹志宏小檔案
現職：海基會副董事長兼秘書長
經歷：總統辦公室主任；小英基金會政策顧問、副執行長；陸委會諮詢委員；海基會副秘書長；陸委會企劃處副處長、處長、主任秘書；行政院研考會大陸工作小組專員、研究員、專門委員、研究委員
邱垂正小檔案
- 學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士
- 經歷：行政院大陸委員會副主任委員、國立金門大學專任助理教授、副教授、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理
梁文傑小檔案
- 學歷：
台大政研所碩士
台大政治系學士
建國中學
- 經歷：
第11、12屆台北市中山大同區議員
高雄市市長辦公室主任
陸委會諮詢委員
民進黨政策會首席副執行長
民進黨中國事務部副主任
資料來源：民進黨台北市黨部
由於財政部、僑務委員會及行政院原子能委員會原先的政務次長或副主委皆升任，未來由誰補位備受關注；黨政人士表示，勞動部政務次長擬由總統府前副秘書長李俊俋出任，擔任部長許銘春副手。李俊俋曾任嘉義市副市長、立委、擔任立法院黨團幹部表現不俗，具備法政專業背景，政策論述能力佳，與許銘春搭檔，強化勞動政策溝通、宣導，具有加分效果。
內定行政院副院長鄭文燦則表示，30日完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午透過記者會完整對外說明。（編輯：張良知）1120129
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