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陳建仁團隊3天內成型 蘇貞昌30日率內閣總辭

2023/1/29 20:08（1/29 20:31 更新）
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行政院長蘇貞昌（左）30日率內閣總辭，與陳建仁（右）的新內閣將在31日交接。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌（左）30日率內閣總辭，與陳建仁（右）的新內閣將在31日交接。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北29日電）準閣揆陳建仁今天公布第3波內閣名單，除了政務次長尚未定案外，在3天內就讓內閣成型；行政院長蘇貞昌預定明天舉行臨時行政院會率內閣總辭，新舊內閣交接則安排在31日。

總統蔡英文27日舉行記者會，宣布前副總統陳建仁將任新閣揆，陳建仁隨後展開徵詢事務。

陳建仁當天晚間便公布首波人事名單，院本部部分，副院長為鄭文燦

鄭文燦小檔案

  • 出生：1967年7月6日生於桃園縣
  • 學歷：
    台灣大學社會系學士
  • 經歷：
    第1、2屆桃園市長
    中華民國足球協會理事長
    海基會副秘書長
    行政院發言人、新聞局局長
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、秘書長由李孟諺

李孟諺小檔案

  • 生日：1966年12月12日
  • 學歷：荷蘭國際水利及環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士、中興大學環境工程系
  • 經歷：行政院秘書長、台灣省政府住宅及都市發展局幫工程司兼分隊長，台北縣政府工務局水利課長、技正，台北縣政府水利局代理局長，台北縣政府秘書，行政院公共工程委員會工程管理處副處長，台北市政府工務局衛生下水道工程處處長，台南市政府水利局局長，台南市政府秘書長，台南市代理市長
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留任、政務副秘書長何佩珊續留、發言人為陳宗彥。

另外，8名政務委員部分全數留任，包含政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，以及政務委員吳澤成兼行政院公共工程委員會主委、政務委員龔明鑫兼國家發展委員會主委、吳政忠兼國家科學及技術委員會主委；另外新增一名政委由文化部長李永得轉任。

首長部分，有經濟部長王美花

王美花小檔案

  • 民國47年8月10日出生
  • 學歷：國立台灣大學法律學系
  • 經歷：經濟部訴願會組長、經濟部中央標準局專利處副處長、經濟部智慧財產局商標權組組長、副局長、局長、行政院經貿談判辦公室副總談判代表、經濟部常務次長
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、勞動部長許銘春

許銘春小檔案

  • 民國54年生
  • 學歷：國立台灣大學法律系畢業
  • 經歷：高雄市政府副市長、高雄市政府法制局局長、高雄市政府新聞處處長
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、海委會新任主委管碧玲

管碧玲小檔案

年齡：66歲

學歷：台灣大學政治學博士

經歷：
國立台北大學公共行政暨政策學系副教授
高雄市新聞處處長、文化局長
第6至10屆立法委員
立法院教育文化委員會
交通委員會召集委員
立法院民進黨黨團幹事長
民進黨中常委、中執委

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、財政部長莊翠雲

莊翠雲小檔案

  • 出生：民國46年
  • 學歷：國立政治大學地政學系
  • 經歷：
    財政部政務次長
    財政部國有財產局主任秘書
    財政部國有財產局副局長
    財政部參事
    財政部國有財產署署長

資料來源：財政部

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、僑務委員會委員長徐佳青

徐佳青小檔案

  • 學歷：
    台灣大學農藝系學士
    德國馬爾堡大學社會學研究所碩士
    陽明大學衛生福利政策研究所碩士
  • 經歷：
    僑委會副委員長
    第9-11屆台北市議員
    民進黨發言人
    民進黨副秘書長
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、行政院原子能委員會主委張靜文

張靜文小檔案

  • 學歷：
    美國辛辛那提大學環境衛生研究所博士
    台灣大學公共衛生研究所碩士

  • 主要經歷：
    行政院原子能委員會副主任委員
    台灣大學環境與職業健康科學研究所教授
    台灣職業衛生學會理事、監事
    行政院環境保護署空氣污染防治基金管理會委員
    衛生福利部傳染病防治諮詢會委員
    行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所研究員

    資料來源：原能會
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徵詢第2天，陳建仁晚間在臉書公布第2波內閣成員名單，包函內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌

蕭宗煌小檔案

  • 學歷：台北藝術大學藝術行政與管理研究所碩士

  • 經歷：文化部
    政務次長
    國立台灣美術館館長
    文化部主任秘書
    文化部文化資源司司長
    國立台灣博物館館長
    高雄市立美術館館長

資料來源：財團法人文化臺灣基金會

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、教育部長潘文忠

潘文忠小檔案

  • 民國51年11月28日出生於台灣宜蘭
  • 學歷：國立台灣師範大學教育學博士
  • 經歷：台中市副市長、國家教育研究院副院長、國立編譯館館長、教育部主任秘書、教育部國教司長、台北縣教育局長、台北縣文化局長、教育部長、總統府國策顧問
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、法務部長蔡清祥

蔡清祥小檔案

  • 民國42年1月15日生
  • 學歷：台灣大學管理學院高階公共管理碩士、中國文化大學法律研究所法學碩士、東吳大學法學院法學士
  • 經歷：法務部常務次長、最高法院檢察署主任檢察官、法務部調查局局長
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、交通部長王國材

王國材小檔案

  • 民國48年出生
  • 現職：交通部長、財團法人中華航空事業發展基金會董事長
  • 學歷：國立交通大學交通運輸研究所博士、國立成功大學交通管理科學系碩士／學士
  • 經歷：交通部政務次長、鼎漢國際工程顧問公司總經理／董事長、高雄市政府交通局局長、高雄市政府顧問兼台北聯絡處主任、高雄捷運公司董事、中華智慧運輸協會理事長、一卡通票證（股）公司董事長、台灣港務（股）公司董事長
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、衛生福利部長薛瑞元

薛瑞元小檔案

  • 出生地：嘉義
  • 現職：衛生福利部長
  • 學歷：
    台灣大學法律研究所
    台灣大學法律學系
    台北醫學院醫學系
  • 經歷：
    衛福部政務次長
    衛福部常務次長
    衛福部技監
    屏東縣政府衛生局長
    衛福部雙和醫院副院長
    衛生署醫事處處長
    衛生署副處長
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及數位發展部長唐鳳

唐鳳小檔案

生日：民國70年4月18日

經歷：

  • 行政院政務委員
  • 十二年國民基本教育課程研究發展會委員
  • 行政院虛擬世界法規調適計劃顧問
  • OUP全球語言解決方案顧問
  • Apple雲端服務在地化顧問
  • Socialtext社會互動設計顧問
  • Perl 6語言設計師和首席實作者
  • 耀宏科技顧問
  • Haskell語言設計師、平台專家和實作者
  • 傲爾網公司負責人
  • 明碁公司顧問
  • 資迅人公司技術總監
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另外，還有金融監督管理委員會主任委員黃天牧、行政院環境保護署長張子敬、行政院農業委員會主委陳吉仲、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、客家委員會主委楊長鎮、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒 Icyang‧Parod、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、行政院主計總處主計長朱澤民、台灣美國事務委員會主委楊珍妮。

而攸關總統職權的兩岸國防外交事務首長，陳建仁今天說，經與蔡總統商討後，確認外交部長吳釗燮

吳釗燮小檔案

  • 出生：民國43年10月31日
  • 現職：外交部長
  • 學歷：
    美國俄亥俄州立大學政治學博士
    美國密蘇里大學政治學碩士
    國立政治大學政治學系學士
  • 經歷：
    總統府秘書長
    國家安全會議秘書長
    民主進步黨秘書長
    民主進步黨政策委員會執行長
    民主進步黨駐美國代表
    駐美國代表
    大陸委員會主任委員
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、國防部長邱國正

邱國正小檔案

  • 生日：1953年4月12日
  • 學歷：美國陸軍戰爭學院、三軍大學戰爭學院、三軍大學陸軍指揮參謀學院、陸軍官校45期
  • 經歷：國安局長、參謀總長、國防部軍備副部長、國防大學校長、後備司令部司令、陸軍第六軍團指揮官、國防部作戰及計畫參謀次長、陸軍第六軍團副司令、陸軍總司令部作戰署署長、陸軍裝甲步兵第373旅旅長、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員
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、陸委會主委邱太三

邱太三小檔案

  • 生日：1956年8月30日
  • 學歷：國立台灣大學國家發展研究所博士
  • 經歷：國家安全會議諮詢委員、台灣新竹地方法院檢察署檢察官、台中縣政府機要秘書、第3屆國民大會代表、第4、5屆立法委員、行政院大陸委員會特任副主任委員、高雄市副市長、桃園市副市長、法務部部長
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留任。
另外，原海基會副董事長兼秘書長詹志宏

詹志宏小檔案

現職：海基會副董事長兼秘書長

經歷：總統辦公室主任；小英基金會政策顧問、副執行長；陸委會諮詢委員；海基會副秘書長；陸委會企劃處副處長、處長、主任秘書；行政院研考會大陸工作小組專員、研究員、專門委員、研究委員

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將轉任陸委會副主委、原陸委會副主委邱垂正

邱垂正小檔案

  • 學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士
  • 經歷：行政院大陸委員會副主任委員、國立金門大學專任助理教授、副教授、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理
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則將轉任海基會副董事長兼秘書長。原先另一位陸委會副主委吳美紅，因具文官資格，將轉任海委會常務副主委，遺缺將由前台北市議員梁文傑

梁文傑小檔案

  • 學歷：
    台大政研所碩士
    台大政治系學士
    建國中學

  • 經歷：
    第11、12屆台北市中山大同區議員
    高雄市市長辦公室主任
    陸委會諮詢委員
    民進黨政策會首席副執行長
    民進黨中國事務部副主任

資料來源：民進黨台北市黨部

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接任，海委會另一位副主委周美伍兼海巡署長留任。

由於財政部、僑務委員會及行政院原子能委員會原先的政務次長或副主委皆升任，未來由誰補位備受關注；黨政人士表示，勞動部政務次長擬由總統府前副秘書長李俊俋出任，擔任部長許銘春副手。李俊俋曾任嘉義市副市長、立委、擔任立法院黨團幹部表現不俗，具備法政專業背景，政策論述能力佳，與許銘春搭檔，強化勞動政策溝通、宣導，具有加分效果。

內定行政院副院長鄭文燦則表示，30日完成所有閣員名單確認，次長級人選也會在30日下午透過記者會完整對外說明。（編輯：張良知）1120129

#陳建仁
#蘇貞昌
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