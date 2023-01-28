新任文化部長史哲辦大型活動經驗豐富 盼建構永續文化環境

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）從小習樂，即將接任文化部長的史哲辦公室經常傳出音樂聲；他深耕高雄文化及市政長達14年，重視效率，驅動公家體系為文化服務。他雖因操作大型活動讓外界驚艷，但建構永續文化環境才是他的理想。

史哲 史哲小檔案 出生：民國58年





學歷：

東海大學資訊系





東海大學資訊系 經歷：

高雄市副市長

高雄市政府文化局局長

高雄市政府新聞處處長

台灣港務公司董事 一卡通票證公司董事 行政法人高雄流行音樂中心董事長 行政院勞委會勞工保險局總經理 資料來源：高雄市政府 看更多 關閉 接受中央社電訪時表示，包括公視法修法、台灣音樂中心成立到中正紀念堂轉型等問題，「我相信過去幾任部長都沒辦法解決，肯定有它的難處，如果是我，我會先理解這些問題的發展脈絡，找機會解決」。

史哲表示，他知道自己不是最聰明，「但我很務實，我不會說別人無法解決我就可以解決」。史哲說，他深信幾任部長都有苦衷，「我會研究問題生成脈絡，不研究清楚不會妄下定論」。對於外界認為跟他做事皮要繃很緊，要有充足準備，史哲沒有迴避地說「嗯」。

史哲現任高雄市副市長，1969年出生於台北，東海大學資訊科學系畢業，父親是人本教育基金會董事長史英。史哲父母都是愛樂者，史哲國中之前都讀音樂班，主修雙簧管與副修鋼琴。成長後雖然沒有走音樂家之路，卻讓他在文化政策制定上有了基礎的定錨。

史哲擅長操作大型活動，從跨百光年、台灣燈會、台灣文博會到台灣設計展，讓高雄被看見，善用新方式轉譯台灣文化，他也把握每次注入文化新基因的機會，持續改變城市面貌。大型活動之外，史哲也有許多隱形的文化系統建構，這些擘劃從現在往回看，都讓高雄邁開了文化轉型的重要步伐。

舉例來說，史哲任內建造文化硬體，例如從2棟倉庫到現在20種倉庫的駁二特區、大東藝術中心以及流行音樂中心；軟體如已成品牌的春天藝術節等，都為高雄增添文化色彩。

制度面上，史哲擅長運用公務優勢打造可延續的環境，有些格局其實已經超越地方。舉例來說，早在行政法人法實行之前，史哲就設立了文化基金，讓駁二特區營運如有盈餘可以留用，聘請策展人及員工等。駁二特區可以持續發展，永續循環的制度設計不可或缺。

2017年起，高雄市文化局陸續將美術館、電影館跟歷史博物館及圖書館改制成行政法人運作的專業文化機構，是台灣第一個以一法人轄多博物館的行政法人，而行政法人至今仍是具公共任務的機構最有彈性的運作模式。

史哲也注意到民眾對於閱讀環境的重視，2009年倡議建造新的圖書館總館，完成後成為六都第一座全新總館，之後台南、桃園也都開始興建圖書館。

在建造圖書館硬體的同時，史哲也認為公立圖書館應作為支撐出版業的基石，如果適度增加採購，至少可以讓出版業穩定下來。除此之外，史哲也要求圖書採購採用統一價格標而非最低標購進圖書，並提出借鏡歐洲的公共借閱權，看一次付一次錢，引進新的智慧財產權制度。

在政府分工下，圖書館業務由教育部主導，出版業由文化部負責，這兩者必須統合起來，才會是出版興盛的不二法門。而綜觀史哲所提出的，顯然已非地方的出版政策高度。

過去曾參與拍片的史哲也在文策院成立之前，先以文化基金會模式參與投資分票房，片尾出現的出品人與投資人，史哲都寫著「高雄人」，每次電影出現這個字，總會讓觀眾心有所感。史哲曾表示，這樣等同高雄市民都參與了電影製作，只有大家都愛電影，台灣本土電影才會好。

衛武營國家藝術文化中心的成立，可以說是高雄都市改造的夢想實踐，絕對不能成為蚊子館。早在衛武營開幕之前，史哲創立的「春天藝術節」開始累積欣賞表演藝術的觀眾，其中的「草地音樂會」更帶動戶外演出「使用者付費」概念，培養觀眾買票欣賞，這些都是建構藝文環境可長可久之道。

史哲做事講究效率，尤其是對於公部門的執行力，幕僚私下表示，史哲在群組的問題大概半分鐘沒人回的話，他就會回問；開會訂下方向之後，會看難易程度定下回報進度時程；更重要的是，如果有困難也要預先思考備案，開會時提出，這是他的工作習慣。換句話說，文化部內也得動起來，保持積極靈動狀態。

公視法修法、台灣音樂中心成立到中正紀念堂轉型等問題，都是文化部長任內需解決的，實戰經驗豐富的史哲如何在上任後突破桎梏，做出新內閣主張的「溫柔堅韌」，也考驗史哲的從政之途。（編輯：唐聲揚）1120128