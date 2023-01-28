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陳建仁約詢 高雄副市長史哲確定出任文化部長

2023/1/28 17:47（1/28 19:04 更新）
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高雄市副市長史哲（前中）將接任文化部長。中央社記者郭日曉攝　112年1月28日
高雄市副市長史哲（前中）將接任文化部長。中央社記者郭日曉攝　112年1月28日
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（中央社記者陳俊華台北28日電）文化部長李永得將轉任行政院政務委員，準閣揆陳建仁今天約詢高雄市副市長史哲後，黨政人士表示，史哲

史哲小檔案

  • 出生：民國58年

  • 學歷：
    東海大學資訊系

  • 經歷：
    高雄市副市長
    高雄市政府文化局局長
    高雄市政府新聞處處長

    台灣港務公司董事

    一卡通票證公司董事

    行政法人高雄流行音樂中心董事長

    行政院勞委會勞工保險局總經理

資料來源：高雄市政府

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將出任文化部長。

陳建仁持續徵詢新內閣人事，昨天公布首波名單，副院長由前桃園市長鄭文燦出任，秘書長成功留下原考量健康因素不再續任的李孟諺，主責與立法院溝通的政務副秘書長何佩珊續留，發言人由內政部政務次長陳宗彥接任。

陳建仁下午在鄭文燦、陳宗彥陪同下約詢史哲。鄭文燦受訪時說，史哲是具有文化理念的副市長，過去多年耕耘文化活動，得到很大肯定。

黨政人士表示，經陳建仁徵詢後，確認將由史哲接任文化部長。（編輯：林克倫）1120128

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