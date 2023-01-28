史哲展現高雄軟實力 副市長任內推文博會、台灣燈會

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄28日電）準閣揆陳建仁陸續徵詢內閣團隊，並向高雄市長陳其邁借將副市長史哲任文化部長。史哲任副市長期間以國慶焰火、台灣燈會、文博會等多項盛事，展現高雄文化軟實力。

現年54歲的史哲畢業於東海大學資訊系，中興大學應用數學研究所肄業，他不僅曾參與野百合學運世代，也曾籌組全國學生運動聯盟、環保勞工運動等。

史哲擔任過台中縣政府機要秘書，民國93年隨著時任行政院勞工委員會主委陳菊，擔任勞工保險局總經理，推動勞退新制。

陳菊95年當選高雄市長，史哲隨之進入市府擔任新聞處長、文化局長等職，直到105年升任副市長，107年又因國民黨前高雄市長韓國瑜當選，政黨輪替，史哲短暫離開市府，109年市長陳其邁補選上任，史哲回到市府團隊。

史哲擔任副市長期間對推動高雄藝文活動貢獻頗多，先後推動高雄國慶焰火、高雄跨年海上舞台等活動，都大受好評。

111年高雄接連舉辦台灣燈會在高雄、文博會、台灣設計展等多項全國性文化盛事，史哲功不可沒。燈會有多項展品獲得法國NOVUM DESIGN AWARD大獎、美國繆思設計獎等多個國際獎項；文博會則是首次走出台北、移師高雄舉辦；台灣設計展期間參觀人次突破600萬，讓各界看見高雄文化軟實力。

此外，史哲在擔任文化局長等職位期間陸續推動補助電影製作執行要點、籌建海洋文化及流行音樂中心、大駁二計畫等。「高雄人」補助計畫以地方政府的角色扶植電影產業，成為台灣製片的重要合資管道；高雄流行音樂中心營運以來，成為音樂演出重要場域；駁二如今已是高雄代表性文創與文化展演重鎮。（編輯：唐聲揚）1120128