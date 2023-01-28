陳建仁內閣第2波名單 內政部長林右昌、故宮院長蕭宗煌

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（中央社記者陳俊華、溫貴香台北28日電）準閣揆陳建仁今天公布第2波內閣名單，新任閣員包括內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌；留任閣員有數位部長唐鳳、教育部長潘文忠、交通部長王國材、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲等人。

準閣揆陳建仁下午公布第2波17位閣員名單，並透過臉書貼文表示，他今天陸續徵詢相關部會首長人選，公布的第2波內閣成員名單，穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員，是此次組閣的原則，用人唯才、適才適所，延續過去行政院長蘇貞昌團隊的優秀政績，讓更多願意為國家做事的人才，為國家做事，為人民打拚。

陳建仁說，所有閣員將在這兩天就定位，待春節開工後，就會向民眾正式宣布，「讓我們團結一致，齊心打拚！」

第2波內閣成員名單：內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、金融監督管理委員會主任委員黃天牧、行政院環境保護署長張子敬、交通部長王國材、衛生福利部長薛瑞元、行政院農業委員會主任委員陳吉仲、數位發展部長唐鳳。

還有：國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬、客家委員會主任委員楊長鎮、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮、行政院主計總處主計長朱澤民、台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮。

行政院長蘇貞昌將於30日率內閣總辭，31日進行新舊內閣交接。（編輯：林克倫）1120128