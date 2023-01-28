將掌僑委會 徐佳青盼反映僑胞心聲行銷台灣優勢

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（中央社記者葉素萍台北28日電）僑務委員會委員長將由副委員長徐佳青接任。徐佳青今天受訪表示，會積極跟僑界溝通接觸，務必充分反映僑胞心聲，最重要的是，要把台灣的優勢行銷到世界、做更好的連結。

徐佳青 徐佳青小檔案 學歷：

台灣大學農藝系學士

德國馬爾堡大學社會學研究所碩士

陽明大學衛生福利政策研究所碩士

台灣大學農藝系學士 德國馬爾堡大學社會學研究所碩士 陽明大學衛生福利政策研究所碩士 經歷：

僑委會副委員長

第9-11屆台北市議員

民進黨發言人

民進黨副秘書長 看更多 關閉 因彭婉如事件踏入政壇，並長期關注人權、婦幼議題。她是台灣大學農藝系學士、德國馬爾堡大學社會學研究所碩士、陽明大學衛生福利政策研究所碩士；曾任僑委會副委員長、第9至11屆台北市議員、民進黨發言人、民進黨副秘書長。

前內政部長徐國勇是徐佳青的叔叔，徐佳青的美籍夫婿唐博偉（Bo Tedards）在台灣民主基金會任職多年，亦曾任職國際特赦組織、台權會。

辯才無礙是外界對徐佳青的印象，學歷多元跨界，民代經歷則讓徐佳青與僑界更能接地氣、積極溝通對話。

徐佳青下午接受中央社記者訪問表示，過去2、3年，海外疫情非常嚴重致使邊境封鎖，2020、2021年無法探訪僑界，很多活動也不能舉辦；去年各國陸續解封後，她與現任委員長童振源分工，童振源主要跑非洲、亞洲、美洲，她到北美洲跑了3次、歐洲跑了2次、大洋洲跑了1次。

徐佳青說，唯一還沒去的點是中南美洲，因為距離遠、僑胞分散，希望新的這一年可以有機會前往；她說，由於各地方活動將恢復正常籌辦，且可能更盛大，新職務1月底交接、2月上工，3月就開始陸續出國，每個月都至少要出去一次，這也是積極回應海外僑胞的需求。

徐佳青提到，30多年前她在德國讀書，當時沒什麼人認識台灣，去年她兩度赴歐洲，感受天壤之別。她身上背著台灣黑熊包，受到非常友善對待，有人主動打招呼，想安排見議員、企業人士也都通行無阻，這都是外交前線積極努力成果，也是台灣整體表現讓人驕傲。

徐佳青表示，這2、3年民眾在海外有很深的榮譽感，台灣疫情防控很好、經濟不錯、國際能見度提高許多，相形之下，僑胞更加熱心、更願意出錢出力幫台灣行銷，並結合觀光局推動，讓更多國際遊客來台灣，享受台灣美食，認識台灣文化，欣賞台灣美景。

她說，僑界心向台灣，很願意透過舉辦大型活動來行銷台灣，不管是科技產業、醫療產業，未來都會陸續在各種活動呈現出來，僑委會也將邀請原民會、客委會、文化部，一起帶著台灣的元素前進海外，向主流社會宣傳，並搭配國民外交工作，從不同層面拓展台灣與國際的關係，強化台灣的國際社會參與。

此外，她也提到，僑界早期移民比較資深，如何把第2代、第3代僑界年輕人引導出來，讓他們更認識台灣、加入台灣活動，這是未來重要目標。

徐佳青說，未來一年的挑戰很大，僑委會將積極跟僑界溝通接觸，務必充分反映僑胞心聲並好好照顧僑胞，最重要的是，能夠把台灣的優勢行銷到世界，做更好連結。（編輯：林克倫）1120128