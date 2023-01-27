黑馬之姿接財長 莊翠雲歷練豐富推動設定地上權有功

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（中央社記者張璦台北27日電）督導國有財產、促參業務的財政部政次莊翠雲，成為行憲後第3位女性財長。儘管過去財政部長多是財金背景出身，但莊翠雲推動設定地上權等重大政策有功，憑藉著豐富的經驗與才幹，成為首位國產業務出身的財政部長。

總統蔡英文27日宣布由前副總統陳建仁擔任行政院長，籌組「溫暖堅韌」內閣，在財經首長人事方面，財政部長一職由 莊翠雲 莊翠雲小檔案 出生：民國46年

學歷：國立政治大學地政學系

經歷：

財政部政務次長

財政部國有財產局主任秘書

財政部國有財產局副局長

財政部參事

財政部國有財產署署長 資料來源：財政部 看更多 關閉 出任，符合陳建仁希望增加女性閣員的人事布局。

財政圈要職長期可見「政大幫」身影，民國46年次的莊翠雲也是政大校友，但特別之處在於她是地政學系畢業、而非財稅或金融專業出身。

莊翠雲從財政部國有財產體系基層做起，並曾任財政部參事、國產署署長等要職，她擔任政務次長期間，財政部促參業務繳出亮麗成績單，去年截至12月28日，促參案簽約76件、金額高達新台幣552億元。

同時，促參法完成大翻修，進一步增加民間參與誘因，為民間投資公共建設開創新紀元；一位財政部幕僚透露，促參法修法時，莊翠雲親自參與每一條條文的研議，「做事情不只有高度，對細節也很重視」。

幕僚表示，莊翠雲若要聽取下屬報告，必會事先要來資料做功課；開會時，莊翠雲總能跳脫自身專業限制，不論官階大小，傾聽、尊重對方意見，最後結合她多年累積的行政經驗做出判斷，「與她共事，總能達到設定目標」。

幕僚眼中的莊翠雲「行事俐落、很有魄力」，促參推動過程必須與其他部會溝通，面對有些單位行事作風比較保守，由於促參業務是財政部主管，莊翠雲會堅持專業以及立場，貫徹政策的推動與執行。

同時，財政部主管的國有土地面積，占全國土地總面積65%以上，莊翠雲向來認為，追求經濟成長之際，應兼顧社會包容性與環境永續性，在國有地運用政策「3支箭」方面，保育、永續為第一優先，其次是公地公用、增進國民福祉，最後是促進地利、多元活化。

由於國有地相關業務時常牽動敏感神經，莊翠雲也會用親身經歷告訴下屬應如何妥善、周延處理，以避免外界誤解。

在財政部國產體系深耕數十年，莊翠雲以黑馬之姿接下財長一職，接下來將如何在國際大環境動盪之中，結合自身專業，擘畫國家財政韌性與永續新局，各界拭目以待。（編輯：林淑媛）1120127