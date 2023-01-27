陳建仁首波閣員女力抬頭 文化部長等人選待確定

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陳建仁內閣名單陸續出爐，財政部長由莊翠雲（左）接任、僑務委員會委員長由徐佳青（右）擔任。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛、溫貴香、陳俊華台北27日電）準閣揆陳建仁今天晚間在臉書公布首波閣員名單，副院長是鄭文燦，秘書長李孟諺留任，發言人由內政部次長陳宗彥接任；政委全數留任，但新增文化部長李永得轉任政委，並增添多名女性首長。

李永得轉任政委後，外傳高雄市副市長史哲有望掌文化部；另外，教育部長潘文忠也被指留任機會大。

總統蔡英文今天舉行記者會，宣布前副總統陳建仁出任新閣揆，行政院在中午透過媒體群組指出，行政院長蘇貞昌將於30日率內閣總辭，31日進行新舊內閣交接。

陳建仁馬不停蹄徵詢內閣人事，晚間在臉書公布首波底定名單，副院長由桃園市前市長鄭文燦出任、秘書長部分成功留下原先考量健康因素不再續任的李孟諺、主責與立法院溝通的政務副秘書長何佩珊也續留，襄助新內閣團隊；發言人由內政部次長陳宗彥接任。

8名政務委員部分全數留任，政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達；政務委員吳澤成兼行政院公共工程委員會主委、政務委員龔明鑫兼國家發展委員會主委、吳政忠兼國家科學及技術委員會主委；另外新增一名政委由文化部長李永得轉任。

首長部分，除了昨天已確定的經濟部長王美花、勞動部長許銘春留任以及海委會新任主委管碧玲之外，今天再度增加3位女性閣員，包含財政部長由政次莊翠雲接任、僑務委員會委員長由副委員長徐佳青擔任、行政院原子能委員會主任委員則由副主委張靜文接手。

黨政人士說，陳建仁明天將繼續徵詢其餘閣員，有結果便會對外說明，至於政務次長部分，將與部長共同討論，預計30日下午定案，新的行政團隊一旦就位後，一定全力以赴努力打拚。

至於國安外交部分，總統府日前宣布，前交通部長林佳龍接總統府秘書長、外交部政次蔡明彥接國安局長，而國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、退輔會主委馮世寬等可望留任，至於陸委會主委邱太三仍在確認續任意願；相關人事一旦定案，預計30日交接。（編輯：林淑媛）1120127