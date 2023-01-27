陳建仁新內閣 李永得改任政委、莊翠雲掌財政部

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（中央社記者賴于榛台北27日電）準閣揆陳建仁今天陸續徵詢內閣團隊，黨政人士指出，行政院三長及政務委員皆已定案，原政務委員全數留任，文化部長 李永得 李永得小檔案 生日：1955年5月30日

學歷：國立政治大學政治學系、美國史丹佛大學大眾傳播學院研究

經歷：高雄市政府副市長、行政院客家委員會主任委員、副主任委員 看更多 關閉 改任政務委員，財政部長 莊翠雲 莊翠雲小檔案 出生：民國46年

學歷：國立政治大學地政學系

經歷：

財政部政務次長

財政部國有財產局主任秘書

財政部國有財產局副局長

財政部參事

財政部國有財產署署長 資料來源：財政部 看更多 關閉 。

黨政人士說，副院長由桃園市前市長 鄭文燦 鄭文燦小檔案 出生：1967年7月6日生於桃園縣

學歷：

台灣大學社會系學士

台灣大學社會系學士 經歷：

第1、2屆桃園市長

中華民國足球協會理事長

海基會副秘書長

行政院發言人、新聞局局長 看更多 關閉 出任，秘書長由熟稔政院事務的 李孟諺 李孟諺小檔案

生日：1966年12月12日

學歷：荷蘭國際水利及環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士、中興大學環境工程系

經歷：行政院秘書長、台灣省政府住宅及都市發展局幫工程司兼分隊長，台北縣政府工務局水利課長、技正，台北縣政府水利局代理局長，台北縣政府秘書，行政院公共工程委員會工程管理處副處長，台北市政府工務局衛生下水道工程處處長，台南市政府水利局局長，台南市政府秘書長，台南市代理市長 看更多 關閉 留任，政務副秘書長何佩珊續留襄助新內閣團隊，發言人由內政部政務次長陳宗彥接任。

首長部分，除了昨天已確定的經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲，黨政人士說，今天徵詢後，再度增加3位女性閣員，包含財政部長由政務次長莊翠雲接任、僑務委員會委員長由副委員長 徐佳青 徐佳青小檔案 學歷：

台灣大學農藝系學士

德國馬爾堡大學社會學研究所碩士

陽明大學衛生福利政策研究所碩士

台灣大學農藝系學士 德國馬爾堡大學社會學研究所碩士 陽明大學衛生福利政策研究所碩士 經歷：

僑委會副委員長

第9-11屆台北市議員

民進黨發言人

民進黨副秘書長 看更多 關閉 接任、行政院原子能委員會主任委員則由副主委 張靜文 張靜文小檔案 學歷：

美國辛辛那提大學環境衛生研究所博士

台灣大學公共衛生研究所碩士





美國辛辛那提大學環境衛生研究所博士 台灣大學公共衛生研究所碩士 主要經歷：

行政院原子能委員會副主任委員

台灣大學環境與職業健康科學研究所教授

台灣職業衛生學會理事、監事

行政院環境保護署空氣污染防治基金管理會委員

衛生福利部傳染病防治諮詢會委員

行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所研究員



資料來源：原能會 看更多 關閉 接任。

政務委員部分全數留任，政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，政務委員吳澤成兼行政院公共工程委員會主委、龔明鑫兼國家發展會主委、吳政忠兼國家科學及技術委員會主委；另外，文化部長李永得轉任政委。

黨政人士說，此次內閣特色之一就是女性閣員比例增加；政務次長部分，陳建仁將與部長們共同討論，預計30日下午定案。（編輯：林克倫）1120127