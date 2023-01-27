陳建仁新內閣 李永得改任政委、莊翠雲掌財政部
2023/1/27 18:25（1/27 19:58 更新）
準閣揆陳建仁內閣團隊名單陸續出爐，財政部長由莊翠雲（圖）擔任。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴于榛台北27日電）準閣揆陳建仁今天陸續徵詢內閣團隊，黨政人士指出，行政院三長及政務委員皆已定案，原政務委員全數留任，文化部長李永得
改任政務委員，財政部長莊翠雲
李永得小檔案
- 生日：1955年5月30日
- 學歷：國立政治大學政治學系、美國史丹佛大學大眾傳播學院研究
- 經歷：高雄市政府副市長、行政院客家委員會主任委員、副主任委員
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。
莊翠雲小檔案
- 出生：民國46年
- 學歷：國立政治大學地政學系
- 經歷：
財政部政務次長
財政部國有財產局主任秘書
財政部國有財產局副局長
財政部參事
財政部國有財產署署長
資料來源：財政部
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黨政人士說，副院長由桃園市前市長鄭文燦
出任，秘書長由熟稔政院事務的李孟諺
鄭文燦小檔案
- 出生：1967年7月6日生於桃園縣
- 學歷：
台灣大學社會系學士
- 經歷：
第1、2屆桃園市長
中華民國足球協會理事長
海基會副秘書長
行政院發言人、新聞局局長
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留任，政務副秘書長何佩珊續留襄助新內閣團隊，發言人由內政部政務次長陳宗彥接任。
李孟諺小檔案
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- 生日：1966年12月12日
- 學歷：荷蘭國際水利及環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士、中興大學環境工程系
- 經歷：行政院秘書長、台灣省政府住宅及都市發展局幫工程司兼分隊長，台北縣政府工務局水利課長、技正，台北縣政府水利局代理局長，台北縣政府秘書，行政院公共工程委員會工程管理處副處長，台北市政府工務局衛生下水道工程處處長，台南市政府水利局局長，台南市政府秘書長，台南市代理市長
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首長部分，除了昨天已確定的經濟部長王美花、勞動部長許銘春、海委會主委管碧玲，黨政人士說，今天徵詢後，再度增加3位女性閣員，包含財政部長由政務次長莊翠雲接任、僑務委員會委員長由副委員長徐佳青
接任、行政院原子能委員會主任委員則由副主委張靜文
徐佳青小檔案
- 學歷：
台灣大學農藝系學士
德國馬爾堡大學社會學研究所碩士
陽明大學衛生福利政策研究所碩士
- 經歷：
僑委會副委員長
第9-11屆台北市議員
民進黨發言人
民進黨副秘書長
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接任。
張靜文小檔案
- 學歷：
美國辛辛那提大學環境衛生研究所博士
台灣大學公共衛生研究所碩士
- 主要經歷：
行政院原子能委員會副主任委員
台灣大學環境與職業健康科學研究所教授
台灣職業衛生學會理事、監事
行政院環境保護署空氣污染防治基金管理會委員
衛生福利部傳染病防治諮詢會委員
行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所研究員
資料來源：原能會
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政務委員部分全數留任，政務委員林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，政務委員吳澤成兼行政院公共工程委員會主委、龔明鑫兼國家發展會主委、吳政忠兼國家科學及技術委員會主委；另外，文化部長李永得轉任政委。
黨政人士說，此次內閣特色之一就是女性閣員比例增加；政務次長部分，陳建仁將與部長們共同討論，預計30日下午定案。（編輯：林克倫）1120127
僑務委員會委員長由副委員長徐佳青接任。（中央社檔案照片）
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行政院三長定案 副院長鄭文燦、秘書長李孟諺