陳建仁組「溫暖堅韌」內閣 蔡總統交付4大任務

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總統蔡英文（左）27日在總統府召開記者會，宣布新任行政院長由前副總統陳建仁（右）接任，陳建仁在會中致詞表示，他會積極照顧人民生活，讓台灣繼續成為2300萬人幸福生活、團結共好的國家，這也是內閣最重要的使命。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日

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（中央社記者陳俊華、溫貴香、賴于榛27日電）總統蔡英文今天召開記者會，宣布由前副總統陳建仁籌組「溫柔堅韌」內閣，並交付新內閣團隊包括：階段性盤整防疫措施、社會照顧體系的總檢討、持續提升國家基礎建設、推動六大核心戰略產業等4大任務。

總統致詞表示，她非常感謝蘇貞昌在4年前最艱難時刻扛起重擔，其中3年在百年大疫中，每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支持國家穩定關鍵力量，帶領行政團隊全力以赴，守住非洲豬瘟防線、穩住疫情，確保民生用水，還維持經濟穩定成長、正常生活。

蔡總統指出，這4年來面對困難決策，蘇貞昌是支持她的最大力量，無論是婚姻平權法案、開放美豬進口、兵役改革，蘇貞昌是台灣推動進步重要力量，加薪、減稅、增福利，蘇貞昌總是化不可能為可能，她對蘇貞昌充滿感激。

蔡總統表示，期許新的內閣團隊是溫暖、堅韌內閣，持續完成4大任務，第一，階段性盤整各項防疫措施，讓民眾生活朝更開放、正常化，讓受疫情衝擊的社會能復原，更要持續穩定邁向疫後復甦新生活。

第二，進行社會照顧體系總檢討，從育兒到長照、從租屋族到房貸族、從學貸壓力到缺工問題，再到掃毒、掃黑、反詐騙等攸關民眾生活照顧措施，行政團隊必須持續檢討。

第三，要持續提升國家基礎建設，全面性完善農漁村環境基礎建設，確保農漁民生計、提升農產品競爭力；同時強化中小企業體質，協助傳統產業升級，達到低碳化、智慧化、模組化目標。

第四，持續推動6大核心戰略產業，鞏固台灣在全球供應鏈關鍵地位，期許陳建仁以科學專業，除鞏固半導體產業優勢外，更要為台灣下一世代科技研發實力，打造更有競爭力的體質。（編輯：林克倫）1120127

影片來源：presidentialoffice

行政院長蘇貞昌（右2）請辭，總統蔡英文（右3）27日在總統府召開記者會宣布新任行政院長由前副總統陳建仁（右）接任，蔡總統致詞時表示，非常感激蘇貞昌，在4年前的最艱難時刻扛起重擔。中央社記者鄭清元攝 112年1月27日