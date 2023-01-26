蔡明彥出任國安局長 借重歐陸經驗強化國際情報

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（中央社記者游凱翔、溫貴香台北26日電）外交部政次蔡明彥出身學界，長期深耕國際戰略領域，於外交體系歷練並外派擔任駐歐盟代表，面對中共對台文攻武嚇及俄烏戰爭後區域新情勢，蔡明彥接任國安局長後，可望強化歐陸關係，成為台灣國際情報合作「新支柱」。

總統府今天晚間宣布，國安局長陳明通已向總統蔡英文請辭，表達希望沉潛休息，新任國安局長由外交部次長蔡明彥接任。

學者出身的蔡明彥，因行事低調，「非主流圈」是其特色。學歷是東吳政治系學士、淡江大學法學碩士、英國倫敦國王學院戰爭研究所博士，而台灣的國際關係與中國研究領域，多以從美國取得學位的學者為主流，蔡明彥與總統蔡英文、前總統府秘書長林碧炤，屬少見的英國學院派學者。

此外，蔡明彥此前執教國立中興大學國際政治研究所、擔任所長，亦遠離傳統的台北主流圈。不過，他曾任國防部諮詢委員、陸委會諮詢委員，後接任國安會副秘書長、駐歐盟兼駐比利時代表，顯示所具備的學術研究實力紮實，並獲延攬投入實務歷練。

蔡明彥較外界所熟悉，起於擔任駐歐盟兼駐比利時代表一職。2020年7月派駐歐盟，時值COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐全球與兩岸關係嚴峻時刻，不擅公關宣傳的蔡明彥，低調務實推動台灣對歐盟關係，成功達成「讓台灣被歐洲看見」重責。

外交成果可從過去一年看出，歐洲議會通過多項友台決議，多批歐洲議會議員與歐盟官員相繼訪台，蔡明彥及駐歐盟外交團隊功不可沒；返台接任外交部政次後，蔡明彥更多次接受外媒採訪，持續將台灣觀點拓展至全球各地。

總統蔡英文決定讓蔡明彥接掌國安局長，主因應是強化台灣與歐陸的交流合作。就國際情報分工，美日等國已具長久合作歷史傳統，而陳明通接任國安局長這兩年期間，針對國安局相關業務，特別是對中國政情、安全局勢的掌握與研析，相較過去已有大幅度進步。

歐陸地區則是台灣下一階段的「新支柱」，更重要的是俄烏戰爭後的新歐陸權力版圖轉變。黨政人士表示，當前全球、特別是歐陸等民主國家，對於跟台灣或印太地區安全上的重視，較之過去高出許多倍；台灣與歐洲等民主國家的相關交流、或一定程度的合作，都成為國安局必須處理的重中之重。

黨政人士指出，蔡明彥出任駐歐盟代表時，與歐洲各方代表、安全事務專家學者所建立的密切往來關係，正好可處理未來台灣面對印太局勢、印太安全與國際情報交流合作等新任務，非常適合下一個階段的國安局長角色。

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對此，立法院外交及國防委員會、民進黨籍立委羅致政向中央社記者表示，國安局長過去多由軍方人士接任，外交體系出身的蔡明彥相對少見；但面對新區域情勢，蔡明彥的專才將有助強化美國、歐洲等國際情報合作及交流。

至於外傳蔡明彥接任國安局長是為處理陳明通論文風波，黨政人士強調，對於嫻熟國安事務的蔡總統來說，這是「歪樓、外行話」。（編輯：林克倫）1120126