黨政經歷豐富 林佳龍入府建二軌溝通平台

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（中央社記者汪淑芬、郝雪卿台北26日電）即將出任總統府秘書長的前交通部長林佳龍，黨政歷練豐富，去年臨危受命參選新北市長雖落敗，但無損他接班梯隊實力，未來將能扮演串聯府院黨重要角色。

林佳龍歷任無任所大使、立法委員、國安會議諮詢委員、行政院新聞局長，民進黨中央黨部秘書長、總統府副秘書長、台中市長、交通部長等職務，也是黨內派系正國會領袖，與內定行政院副院長鄭文燦等人都出身學運時代。

至於未來府院黨的互動，黨政人士表示，第一軌是總統、行政院長與黨主席；第二軌是林佳龍、鄭文燦（內定行政院副院長）與民進黨秘書長許立明，3人都出身學運世代且彼此熟識，可讓黨內中生代強化橫向聯繫。

日本前首相安倍晉三去年7月遇刺身亡，林佳龍曾追憶，他與安倍前首相相識甚早，當年在前總統李登輝與前總統陳水扁時期任職國安會時，就跟時任內閣官房長官的安倍晉三有些業務往來。

林佳龍還透露，他與安倍的胞弟、曾任日本防衛大臣岸信夫夫婦是多年好友，並曾在台中接待岸信夫的夫人岸智香子，共同見證清水國小120週年校慶與全台第一座日式宿舍群古蹟教室落成。

交通部長王國材回憶當年擔任交通部政次時透露，外界都形容他是鋼鐵人，但鋼鐵人背後，其實有很多好的建議都來自於時任部長林佳龍。

他以2019年8月28日的集集彩繪列車上石虎像花豹爭議為例，豹圖原作者俄羅斯插畫家莫洛措娃（Katya Molodtsova）得知後，特地繪製石虎圖免費給台灣使用，卻被觀光局婉拒；林佳龍深夜臉書發文指觀光局欠考慮，並指示邀請莫洛措娃訪台，順利將此爭議事件劃下美麗句點。

王國材說，當年林佳龍主動要求加入成員多達500多人的觀光業「前瞻觀光政策交流區」LINE群組，一度讓幕僚擔心是自找麻煩，但林佳龍不僅加入，更逐一回應問題；林佳龍相信這是掌握業界真實狀況的有效方法，也應證最常掛在嘴邊的話：「交通就是交流與溝通」。

林佳龍在交通部長任內還處理許多重大爭議事件，包括：台鐵普悠瑪事故後續賠償、Uber納管爭議、華航機師罷工、長榮空服員罷工；非交通出身的林佳龍都順利帶領交通部跨越難關，尤其是說服Uber納入計程車業，讓台灣的多元計程車朝向正面蓬勃展。

林佳龍也力推觀光局升格為觀光署，疫情期間向行政院力爭觀光等交通產業紓困，力推安心旅遊補助讓國旅大爆發，並輔導業者轉型，讓業界感念於心。

事實上，林佳龍在台中市長任內就推動「台中市石虎保育自治條例草案」，台中舉辦世界花卉博覽會的園區總面積為81公頃，原預定地與石虎保育區重疊；為了保護石虎，決定縮小后里面積、再將預定地擴大至外埔、豐原，後獲國際園藝生產者協會（AIPH）讚賞，將台中花博升格聯合國等級。

在城市景觀治理方面，林佳龍整治綠柳川帶動舊城新生，讓豐原葫蘆墩圳掀蓋打造「水岸花都」，另爭取捷運藍綠線列入「前瞻基礎建設」特別預算的補助，以及推動山線鐵路豐原至大慶段高架化，下環微笑線成功到追分段完成雙軌化等，均交出亮眼成績。

在空污治理方面，台中火力發電廠興建30多年來，林佳龍首度大砍中火500萬噸生煤許可量，督促中火以燃氣取代燃煤，提出共86項的空污減量對策，任內台中PM2.5（細懸浮微粒）改善成效全國第1；不過，空污卻成2018地方選舉攻防焦點，林佳龍連任失利。

林佳龍2019年1月14日接任交通部，2021年4月5日發生台鐵太魯閣號408次列車在花蓮發生重大事故，2週後林佳龍負起政治責任下台。

林佳龍去年代表民進黨競選新北市長雖失利，但選舉期間，全台觀光業、計程車業都紛紛表態力挺，就是肯定林佳龍在交通部長任內的表現。（編輯：陳清芳、林克倫）1120126