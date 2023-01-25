陳建仁組閣 鄭文燦內定副院長 林右昌掌內政部

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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文27日將宣布行政院長由前副總統陳建仁接任，內閣新人事與國安團隊改組同步啟動。黨政高層今天表示，屬於總統職權的國安團隊調整幅度，總統尚在思考中，內閣改組包括行政院副院長內定鄭文燦等人事布局，預計最快26日展開徵詢，定案後將對外公布。

內閣團隊改組內定名單部分，黨政高層晚間表示，行政院副院長內定 鄭文燦 鄭文燦小檔案 出生：1967年7月6日生於桃園縣

學歷：

台灣大學社會系學士

台灣大學社會系學士 經歷：

第1、2屆桃園市長

中華民國足球協會理事長

海基會副秘書長

行政院發言人、新聞局局長 看更多 關閉 、行政院政務委員兼發言人內定內政部政務次長陳宗彥接任，內政部長內定由前基隆市長 林右昌 林右昌小檔案 出生：60年3月10日

學歷：台大建築與城鄉研究所碩士、文化大學造園暨景觀學系學士

經歷：基隆市長、行政院游錫堃院長辦公室參議、民進黨中央黨部副秘書長、基隆市林姓宗親會副理事長、中華民國童軍總會理事長、台灣城市競爭力發展協會理事長 看更多 關閉 接任。

至於行政院秘書長部分，是否由李孟諺續任，尚未做最後定案。

黨政高層指出，相關人事案都要由 陳建仁 陳建仁小檔案 出生：1951年6月6日生於高雄縣旗山鎮

學歷：

美國約翰霍普金斯大學理學博士

台灣大學公共衛生研究所碩士

台灣大學動物學系

美國約翰霍普金斯大學理學博士 台灣大學公共衛生研究所碩士 台灣大學動物學系 經歷：

中華民國第14任副總統

中央研究院副院長

中央研究院基因體研究中心特聘研究員

行政院衛生署署長

台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長

中華民國第14任副總統 中央研究院副院長 中央研究院基因體研究中心特聘研究員 行政院衛生署署長 台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長 研究領域：

內科、免疫學、肝細胞癌、 B 型肝炎和胃腸學



榮譽 ：

教育部學術獎（1997）及國家講座（1997-2002）

中央研究院院士（1998）

總統科學獎（2005）

行政院傑出科技貢獻獎（2013）

世界科學院院士（2005）

美國哈佛大學Cutter預防醫學講座（2008）

美國約翰霍普金斯大學Knowledge for the World獎（2012）

梵蒂岡耶路撒冷聖墓騎士團騎士（2010）

梵蒂岡宗座大額我略爵士（2013）

梵蒂岡宗座科學院院士（2021） 看更多 關閉 親自徵詢當事人，定案後再對外正式公布。

黨政高層表示，行政院副院長若由鄭文燦接任，交通部長王國材留任的可能性大增。另外，政務委員兼發言人羅秉成有望接任法務部長。

至於媒體傳出農委會主委陳吉仲與教育部長潘文忠將留任、衛生福利部長薛瑞元去職等，黨政人士對此表示，現階段尚未討論到相關部會人事布局。

屬於總統職權的部分包括兩岸、外交、國防、國安團隊布局，先前傳出國安會秘書長顧立雄將接任國防部長，國安局長陳明通異動，陸委會主委邱太三可能接任。對此，黨政高層表示，國安團隊調整幅度到底多大，總統還在思考中。（編輯：林克倫）1120125