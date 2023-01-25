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內閣改組1/32
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陳建仁組閣 鄭文燦內定副院長 林右昌掌內政部

2023/1/25 23:46（1/26 00:10 更新）
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內閣改組啟動，前副總統陳建仁（中）將接任行政院長，副院長內定前桃園市長鄭文燦（左）；內政部長則是內定前基隆市長林右昌（右）接任。（中央社檔案照片）
內閣改組啟動，前副總統陳建仁（中）將接任行政院長，副院長內定前桃園市長鄭文燦（左）；內政部長則是內定前基隆市長林右昌（右）接任。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統蔡英文27日將宣布行政院長由前副總統陳建仁接任，內閣新人事與國安團隊改組同步啟動。黨政高層今天表示，屬於總統職權的國安團隊調整幅度，總統尚在思考中，內閣改組包括行政院副院長內定鄭文燦等人事布局，預計最快26日展開徵詢，定案後將對外公布。

內閣團隊改組內定名單部分，黨政高層晚間表示，行政院副院長內定鄭文燦

鄭文燦小檔案

  • 出生：1967年7月6日生於桃園縣
  • 學歷：
    台灣大學社會系學士
  • 經歷：
    第1、2屆桃園市長
    中華民國足球協會理事長
    海基會副秘書長
    行政院發言人、新聞局局長
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、行政院政務委員兼發言人內定內政部政務次長陳宗彥接任，內政部長內定由前基隆市長林右昌

林右昌小檔案

  • 出生：60年3月10日
  • 學歷：台大建築與城鄉研究所碩士、文化大學造園暨景觀學系學士
  • 經歷：基隆市長、行政院游錫堃院長辦公室參議、民進黨中央黨部副秘書長、基隆市林姓宗親會副理事長、中華民國童軍總會理事長、台灣城市競爭力發展協會理事長
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接任。

至於行政院秘書長部分，是否由李孟諺續任，尚未做最後定案。

黨政高層指出，相關人事案都要由陳建仁

陳建仁小檔案

  • 出生：1951年6月6日生於高雄縣旗山鎮
  • 學歷：
    美國約翰霍普金斯大學理學博士
    台灣大學公共衛生研究所碩士
    台灣大學動物學系
  • 經歷：
    中華民國第14任副總統
    中央研究院副院長
    中央研究院基因體研究中心特聘研究員
    行政院衛生署署長
    台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長
  • 研究領域：
    內科、免疫學、肝細胞癌、B型肝炎和胃腸學
  • 榮譽
    教育部學術獎（1997）及國家講座（1997-2002）
    中央研究院院士（1998）
    總統科學獎（2005）
    行政院傑出科技貢獻獎（2013）
    世界科學院院士（2005）
    美國哈佛大學Cutter預防醫學講座（2008）
    美國約翰霍普金斯大學Knowledge for the World獎（2012）
    梵蒂岡耶路撒冷聖墓騎士團騎士（2010）
    梵蒂岡宗座大額我略爵士（2013）
    梵蒂岡宗座科學院院士（2021）
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親自徵詢當事人，定案後再對外正式公布。

黨政高層表示，行政院副院長若由鄭文燦接任，交通部長王國材留任的可能性大增。另外，政務委員兼發言人羅秉成有望接任法務部長。

至於媒體傳出農委會主委陳吉仲與教育部長潘文忠將留任、衛生福利部長薛瑞元去職等，黨政人士對此表示，現階段尚未討論到相關部會人事布局。

屬於總統職權的部分包括兩岸、外交、國防、國安團隊布局，先前傳出國安會秘書長顧立雄將接任國防部長，國安局長陳明通異動，陸委會主委邱太三可能接任。對此，黨政高層表示，國安團隊調整幅度到底多大，總統還在思考中。（編輯：林克倫）1120125

#陳建仁
#鄭文燦
#林右昌
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