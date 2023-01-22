大年初一臉書發文 陳建仁分享相互寬恕、彼此包容

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（中央社記者范正祥台北22日電）今天是農曆大年初一，前副總統陳建仁於臉書發文分享日前行程聽講寬恕的心得；他祝福大家，都能相互寬恕、彼此包容，給自己帶來心靈的自由，也給台灣帶來更多的和諧、平安與喜樂。

陳建仁指出，今年1月14日他陪妻子羅鳳蘋到「天主教耶穌寶血女修會」的會院，參加「中華電信基督信仰團體」的歲末共融。基信團邀請「耕莘文教院」院長耶穌會方進德神父演講，講題是「寬恕使我變得更自由，也創造了新生命」。

陳建仁表示，方神父第一堂課教導大家寬恕是非常不容易的事，大家願意去愛人如己才能做到；能夠寬恕別人，才不會長期受困於別人帶給的傷害，讓大家的生活更自由、生命更有意義。

他指出，方神父教導大家寬恕的過程有4個步驟，首先要「承認我自己受了傷」，清楚知道自己的傷口，也讓自己停留在耶穌的愛內，當大家體驗到被愛以後，比較容易寬恕別人。

陳建仁指出，其次要「區分人和事」，對方造成的傷害，在客觀上可能是不對的，甚至是一項罪行，但是願意寬恕，願意把人和事區分開來；不接受所犯的罪過，但是願意寬恕這個人，如果能夠如此分別，大家更容易得到寬恕帶來的自由。

他表示，接著要「在內心寬恕對方」，在內心放下造成傷口的這件事，在寬恕時，心中的石頭放下了，自己就變得自由；如果不能寬恕，每次想到對方，就會再次生氣或受傷，沒有平安和自由。

陳建仁指出，最後要「和好」，不一定是要成為對方的好朋友，有時可以跟對方討論過去的事，獲得雙方的和好；有時雙方並不容易和好，因為對方仍然還有相同的行為，但是還是要以平常心對待，不再恨，這就非常好了。

陳建仁表示，方神父也提到要「寬恕自己」，對別人慈悲，也要對自己慈悲。

陳建仁說，寬恕確實是神奇的天賜恩典。在新的兔年，祝福大家都能夠相互寬恕、彼此包容，給自己帶來心靈的自由，也給台灣帶來更多的和諧、平安與喜樂。

此外，媒體今天也遇見陳建仁偕同夫人前往天主教聖家堂拜年，面對媒體提問是否會接任行政院長，他只回應，「新年恭喜、萬事如意」等語，隨後便走進教堂。（編輯：蘇志宗）1120122