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總統府：前副總統陳建仁接新閣揆 27日開記者會宣布

2023/1/25 18:26（1/25 18:39 更新）
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針對新任閣揆人選，總統蔡英文25日下午邀請前副總統陳建仁（圖）就重大國政議題交換意見，並正式徵詢陳建仁後定案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府發言人張惇涵今天表示，針對新任閣揆人選，總統蔡英文下午邀請前副總統陳建仁，就重大國政議題交換意見，並正式徵詢陳建仁後定案；總統並立即告知行政院長蘇貞昌及副總統賴清德。總統預計27日上午10時在總統府召開記者會正式宣布。

張惇涵表示，執政團隊的目標是穩定政局、開創新局，並在農曆年節後，讓新的內閣團隊迅速就位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。（編輯：林克倫）1120125

陳建仁小檔案

  • 出生：1951年6月6日生於高雄縣旗山鎮
  • 學歷：
    美國約翰霍普金斯大學理學博士
    台灣大學公共衛生研究所碩士
    台灣大學動物學系
  • 經歷：
    中華民國第14任副總統
    中央研究院副院長
    中央研究院基因體研究中心特聘研究員
    行政院衛生署署長
    台灣大學公共衛生學院院長、流行病學研究所創所所長、公共衛生研究所所長
#陳建仁
#蔡英文
#總統府
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