總統府：前副總統陳建仁接新閣揆 27日開記者會宣布

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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統府發言人張惇涵今天表示，針對新任閣揆人選，總統蔡英文下午邀請前副總統陳建仁，就重大國政議題交換意見，並正式徵詢陳建仁後定案；總統並立即告知行政院長蘇貞昌及副總統賴清德。總統預計27日上午10時在總統府召開記者會正式宣布。

張惇涵表示，執政團隊的目標是穩定政局、開創新局，並在農曆年節後，讓新的內閣團隊迅速就位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。（編輯：林克倫）1120125