內閣改組 賴清德：尊重總統安排並全力支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北21日電）副總統賴清德今天被問到內閣改組議題時說，尊重總統蔡英文安排，「總統一旦決定，我們都全力支持」，希望新內閣努力，得到民眾信賴支持。

賴副總統上午到新北市金山區與故鄉萬里區拜拜，並發放紅包給民眾。他接受媒體採訪時說，祈求神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，希望2023年大家都有非常好的一年，家庭平安幸福，兔年行大運。

對於行政院長蘇貞昌請辭與內閣改組，他表示，這是總統權力，尊重總統安排，「總統一旦決定，我們都全力支持，也希望新的內閣為國人做最好努力，得到信賴與支持」。

媒體詢問，以往除夕夜都是蔡總統到法鼓山出席撞鐘活動，但今天晚上是由賴副總統出席，很多人認為接棒蔡總統意味濃厚。

賴副總統說，過去都是蔡總統親自參加，除藉此向全國人民祝福，也替國家祈福，但今年總統公事繁忙，因此特別請他代表前往法鼓山參加活動。

媒體詢問，總統公事繁忙是否與內閣改組有關，賴副總統說，蔡總統繁忙的國事很多，國際複雜情勢與國內各項挑戰並沒有因為年節而停止，總統推動國政是一年365天、每天24小時不停歇，目前適逢內閣改組，這應該也是蔡總統當前非常重要工作。

另外，媒體詢問，賴清德當選民主進步黨主席時說要解決學術倫理問題，那麼遭台灣大學認定論文抄襲、撤銷碩士學位的鄭文燦是否適合接任副閣揆。賴副總統說，他在當選黨主席時向全國人民宣示的黨務核心方向未來會逐一推動，內閣改組屬總統權責，「我們充分尊重」。（編輯：唐聲揚）1120121