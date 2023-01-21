更多編輯台推薦新聞：
過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點
娛樂

過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
內閣改組
新聞專題
內閣改組1/28
首頁 / 政治

內閣改組 賴清德：尊重總統安排並全力支持

2023/1/21 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北21日電）副總統賴清德今天被問到內閣改組議題時說，尊重總統蔡英文安排，「總統一旦決定，我們都全力支持」，希望新內閣努力，得到民眾信賴支持。

賴副總統上午到新北市金山區與故鄉萬里區拜拜，並發放紅包給民眾。他接受媒體採訪時說，祈求神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，希望2023年大家都有非常好的一年，家庭平安幸福，兔年行大運。

對於行政院長蘇貞昌請辭與內閣改組，他表示，這是總統權力，尊重總統安排，「總統一旦決定，我們都全力支持，也希望新的內閣為國人做最好努力，得到信賴與支持」。

媒體詢問，以往除夕夜都是蔡總統到法鼓山出席撞鐘活動，但今天晚上是由賴副總統出席，很多人認為接棒蔡總統意味濃厚。

賴副總統說，過去都是蔡總統親自參加，除藉此向全國人民祝福，也替國家祈福，但今年總統公事繁忙，因此特別請他代表前往法鼓山參加活動。

媒體詢問，總統公事繁忙是否與內閣改組有關，賴副總統說，蔡總統繁忙的國事很多，國際複雜情勢與國內各項挑戰並沒有因為年節而停止，總統推動國政是一年365天、每天24小時不停歇，目前適逢內閣改組，這應該也是蔡總統當前非常重要工作。

另外，媒體詢問，賴清德當選民主進步黨主席時說要解決學術倫理問題，那麼遭台灣大學認定論文抄襲、撤銷碩士學位的鄭文燦是否適合接任副閣揆。賴副總統說，他在當選黨主席時向全國人民宣示的黨務核心方向未來會逐一推動，內閣改組屬總統權責，「我們充分尊重」。（編輯：唐聲揚）1120121

#賴清德
#蘇貞昌
#蔡英文
賴清德
賴清德喝水養生 最愛吃紅豆粉粿冰棒賴清德年初一到初七 到全台各廟宇參香發限量福袋
蘇貞昌
鄭明典曝蘇貞昌力挺大電腦經費 讚風格是實在支持留任交通部長機率 王國材：隨緣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
侯友宜：期待與新內閣齊力打拚 讓國家永續繁榮