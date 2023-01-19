蘇貞昌請辭 立委籲內閣調整時提升女性閣員比例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立法院第10屆第6會期民國111年12月31日法定會期內尚未通過112年度中央政府總預算案，延會至19日，下午完成總預算三讀程序。行政院長蘇貞昌（中橘色口罩者）也親赴立法院向立委們致意。中央社記者張新偉攝 112年1月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王揚宇台北19日電）行政院長蘇貞昌今天表示，將率全體閣員總辭。民進黨立委范雲等11名女性立委及33個婦女性別團體今天共同發表連署聲明，表示女性閣員僅占7.5%，呼籲行政院內閣調整時，務必提升女性閣員比例。

蘇貞昌今天與總統蔡英文會面後透過臉書表示，為開創新局，已再向總統蔡英文請辭行政院長一職，請總統儘速指派新的閣揆，「我將率全體閣員總辭，以利總統布展新局。」

范雲傍晚透過新聞稿表示，她與民進黨立委羅美玲、林宜瑾、賴品妤、吳思瑤、吳玉琴、陳秀寶、伍麗華、蘇治芬、湯蕙禎、黃秀芳等11名立委及33個婦女與性別團體，共同發表連署聲明，呼籲行政院內閣調整時增加女性閣員。

范雲表示，台灣女性國會議員占超過40%，但根據行政院人事行政總處的統計，女性閣員僅占7.5%，連1/10都不到。

范雲指出，目前國際間所努力的最低標準，是內閣成員的單一性別比例應達1/3，未來內閣調整時，應優先任用女性首長，並增加女性副手，以提升目前極為失衡的性別比。

范雲強調，今年是選前重要年度，勢必形成「戰鬥內閣」團隊，呼籲行政院內閣調整時，務必增加女性閣員，提升目前極為低落的性別比例，也要能增加女性副手，培育未來首長人才。

蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧則在臉書發文提到，如果台灣是一個戰隊，總統是代表勝利的奪標手，那麼行政院長就是那個衝鋒陷陣的破風手；這4年來，因為蔡總統和蘇貞昌兩人互相信任、默契合作，戰隊的大家又團結努力，台灣才能關關難過關關過。

蘇巧慧表示，破風手有很多應該要承擔的責任，也會遇到很多棘手的困難，而最終，每一代的破風手最艱鉅的任務，就是讓新一代有能力、有意願的人能順利接棒，一樣站在最前面，扛起破風手的重任，讓團隊繼續前進。

蘇巧慧指出，感謝國家、總統和人民給蘇貞昌機會，讓喜歡做事、也會做事的他，能將一輩子淬鍊累積的經驗與智慧貢獻給國家。

此外，立法院會今天三讀通過中華民國112年中央政府總預算後，蘇貞昌赴立法院致意，並在離開之際與民進黨團總召柯建銘交談。

關於交談內容，柯建銘受訪表示，蘇貞昌感謝這幾年來兩人並肩作戰，且行政與立法充分配合，走過所有困境。（編輯：蘇志宗）1120119