蘇貞昌2度擔任行政院長 創最長任期紀錄

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立法院會19日三讀通過中華民國112年度中央政府總預算，行政院長蘇貞昌（中右橘色口罩者）到立法院向各黨立委致意，互道新年快樂。圖為民進黨立委邱議瑩（中左白衣者）上前擁抱蘇貞昌致意。中央社記者張新偉攝 112年1月19日

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（中央社記者賴于榛台北19日電）「電火球」蘇貞昌於總統蔡英文執政後再任行政院長，率團隊挺過同婚專法、四大公投與百年大疫等多次重大執政考驗，並形成穩固「蔡蘇體制」；兩次合計5年多任期，讓他成為總統民選後任期最長行政院長，政績正如民眾印象「衝衝衝，我是蘇貞昌」般鮮明。

1947年生的蘇貞昌，出身美麗島辯護律師，歷任立委、屏東縣長、新北市前身的台北縣長，以及總統府秘書長、民進黨主席；前總統陳水扁時代即於2006年任行政院長，雖無緣總統大位，但仍是黨內最具實力天王，民進黨2018年地方大選失利後，2019年獲蔡總統延攬回鍋行政院，再度掌舵行政團隊。

律師出身加上橄欖球隊員背景的蘇貞昌，早年因藝人郭子乾模仿「電火球」，一句「我是蘇貞昌、衝衝衝」台詞形塑蘇貞昌霸氣外顯形象；面對黨內外抗衡都無所畏懼，但政治路難稱順遂，2008、2012年曾有意爭取總統大選門票、擦身而過，2012、2018年分別參選台北市長與新北市長、鎩羽而歸。

勇於衝撞奮戰是橄欖球特色，蘇貞昌屢敗屢戰，與蔡總統曾是黨內競爭激烈對手，卻在蔡總統任期擔任行政院長4年，並形成堅韌的「蔡蘇體制」，即便多次傳出內閣改組，仍不動如山。

回顧2020總統大選、四大公投、2022九合一大選，乃至同婚專法及長達3年的防疫重責，蘇貞昌屢屢扛下蔡政府關鍵時刻重大任務，甚至力拚到顏面神經麻痺，讓「有政府、會做事」這句口號成為施政標記。

2020年無保工作者加碼紓困萬元上路後被民眾抱怨申請不便，蘇貞昌在行政院記者會接過工作人員遞上的招牌撞球桿，簡報說明簡化後的申請流程。（中央社檔案照片）

立法院會19日三讀通過112年度中央政府總預算，行政院長蘇貞昌（前右）赴立院向立委致意，在下午3時34分進入議場，在場全體民進黨立委響起掌聲，並說「院長加油」等語。中央社記者張新偉攝 112年1月19日

立法院會19日三讀通過民國112年度中央政府總預算案，行政院長蘇貞昌（後左）下午現身立法院，與立法院長游錫堃（右）拱手致意。中央社記者張新偉攝 112年1月19日

以被視為民進黨2018地方選舉敗選原因之一的同婚專法為例，面對黨內正反意見激烈交鋒，蘇貞昌堅決推動立法，對黨籍立委一席「當年壓力是多麼大，但我還是頂下來了，我投下關鍵的一票」深情告白，感動許多黨員與挺同人士；不僅捍衛民進黨價值，就連鴻海創辦人郭台銘都肯定超強執行力。

霸氣外顯易遭惹謾罵，蘇貞昌曾自揭靠閱讀紓解「被挨罵」鬱卒壓力，平日亦喜引經據典。2019年接任行政院長時、他曾引英國前首相邱吉爾（Sir Winston Leonard Spencer-Churchill）名言，表示「勝利並非終點，失敗也非末日」，藉以感謝蔡總統的信任，強調會帶領團隊捲起袖子，回應民意、接上地氣。

「一根撞球桿」是蘇貞昌第2任行政院長標誌。面對四大公投爭議，蘇貞昌手持球桿全台走透透，向民眾逐一說明議題內容，成功讓公投全未通過。

已無再戰總統大選企圖的蘇貞昌、更像是「專業經理人」，透過完整政策規劃與執行日程，協助落實蔡總統的施政藍圖；蘇貞昌的幕僚曾透露，蔡蘇兩人2020大選後確實更理解彼此的「使用手冊」，亦擁有了革命情感。

回首過往黨內恩怨，心境亦不同。以當年和現任駐日代表謝長廷的總統提名之爭為例，昔日掀起黨內最慘烈廝殺大戰，但前幾年謝長廷回國時抽空見蘇貞昌，兩人有說有笑，讓現場幕僚吃了一驚。

蔡總統任期現剩一年多，民進黨面臨重新整隊出發局面，邱吉爾另一名言：「酒吧打烊我就走（I leave when the pub closes）」，或許是蘇貞昌內心寫照。（編輯：林克倫）1120119