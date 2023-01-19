蘇貞昌請辭 府：農曆年期間啟動內閣調整作業

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行政院長蘇貞昌（橘色口罩者）19日下午透過臉書表示，為開創新局，已再向總統蔡英文請辭行政院長一職，請總統儘速指派新閣揆。圖為蘇貞昌晚間下班後搭車離開行政院。中央社記者王飛華攝 112年1月19日

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統府發言人張惇涵今天表示，行政院長蘇貞昌到總統府向總統蔡英文再度請辭，總統向蘇貞昌表達由衷感謝；執政團隊將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊若有正式定案，會儘速、陸續向民眾報告。

張惇涵指出，農曆年節將屆，有政府、請安心。現在的內閣團隊會負責任地堅守崗位直到最後一刻，且一刻都不會鬆懈，政府服務不會打烊，一定會讓全體民眾安心過好年。

立法院會今天順利三讀通過民國112年中央政府總預算案，總統府發言人張惇涵晚間表示，總統蔡英文感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌辛勞主持議事，感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘帶領黨團幹部協調溝通，並感謝立法院朝野各政黨監督與支持，讓今年度中央政府總預算三讀通過，讓執政團隊能順利推展各項國政工作。

張惇涵說，蔡總統特別感謝行政院長蘇貞昌所帶領的行政團隊，經過行政與立法部門的充分溝通，能夠讓史上最大規模的中央政府總預算案審查通過。

蔡總統也感謝行政院及各部會展現效率，讓「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，能在最短時間內提交立法院審議。

張惇涵轉述，稍早蘇貞昌已與蔡總統在總統府內進行會晤，蘇貞昌再度向總統提出請辭，表達希望讓總統有寬廣的空間，為國家開展新局，讓台灣繼續前進。

張惇涵轉述，蔡總統向蘇貞昌表達由衷感謝，尤其在行政院長任期的這4年多當中，有3年多時間籠罩在全球百年大疫，全球政經情勢正歷經重大轉變，並遭逢過極端氣候所帶來的百年大旱；每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支撐國家穩定的關鍵力量，在蘇貞昌帶領行政團隊全力以赴，以及全體民眾共同努力下，台灣挺過來了。

張惇涵指出，執政團隊接下來將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如果有正式定案，也會儘速、陸續向民眾報告，並在過年後，讓新內閣團隊於最短時間迅速就定位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。

張惇涵表示，農曆年節將屆，有政府、請安心。現在的內閣團隊會負責任地堅守崗位直到最後一刻，且一刻都不會鬆懈，政府服務不會打烊，一定會讓全體民眾安心過好年。

蔡總統也感謝所有堅守崗位的內閣成員和公務團隊，在過年期間，犧牲與家人團聚的時間，照顧民眾的生活，守護國家的安全。

立法院會今天順利三讀通過民國112年中央政府總預算案，行政院長蘇貞昌循慣例至立法院致意，他下午在立法院時並未公開發言或接受媒體訪問，再返回政院，約下午4時離開政院、前往總統府。

在與蔡總統會談逾一小時後，蘇貞昌回到行政院並透過臉書發文表示，為開創新局，他再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新閣揆；他將率全體閣員總辭，以利總統布展新局，祝福新的行政團隊能夠做得更好。（編輯：林克倫）1120119