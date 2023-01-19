發聲感謝蘇貞昌 蔡總統：支持我的最大力量

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行政院長蘇貞昌（左）19日再度向總統蔡英文（右）請辭，蔡總統晚間透過臉書感謝蘇貞昌這4年多來總是站在第一線，幫她扛住許多壓力。（圖取自facebook.com/tsaiingwen）

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（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天表示，她最了解蘇貞昌挑的擔子有多重，而要挑起此重擔，不能靠優雅姿勢，而是靠堅定決心；蘇貞昌在今天總預算案通過後再度當面請辭，過年後會讓新的內閣團隊，在最短時間迅速就定位，讓國政無縫接軌。

蔡總統晚間在臉書發文，再次感謝蘇貞昌，並貼出2019年1月16日兩人在總統府享用台灣小吃滷肉飯照片，強調當初政府防治非洲豬瘟的決心與行動。

總統說，在年假前最後一個上班日，立法院三讀通過今年度中央政府總預算。感謝立法院朝野各黨團的監督與支持，讓總預算案順利通過，讓政府後續各項工作能夠順利展開。

總統表示，她更要感謝行政院長蘇貞昌所率領的行政團隊，在行政、立法部門不斷溝通下，不僅完成史上最大規模的中央政府總預算審查，也通過前瞻計畫第4期預算；行政團隊更是展現高效率，把「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，在最短時間內提交立法院審議。

總統說，明天就是小年夜，相信此時此刻已有很多人在返鄉過年的路上，而年假提前一天從小年夜開始，讓民眾可更好安排返鄉、旅遊時間，就是蘇貞昌上任後推動的政策。

總統強調，這就是蘇貞昌，一直都是從人民角度做事，用心為人民的需要著想，一個小小的改變，帶來大大的方便。

總統表示，執政已邁入第7年，過程難免挑戰重重。她非常感謝蘇貞昌，願意在4年多前的艱困時刻扛下重擔，而這4年多來，蘇貞昌總是站在第一線，幫她扛住許多壓力。

總統說，蘇貞昌從接任那一刻起就忍辱負重，任勞、任怨、任謗，用魄力、執行力、意志力撐起行政團隊，也讓她更有力量專注於外交、國防、兩岸等事務，為台灣打下更堅韌基礎，為台灣撐出更寬闊國際空間。

總統表示，她最了解蘇貞昌挑的擔子有多重，而要挑起這樣的重擔，不能靠優雅的姿勢，而是靠堅定的決心。

總統說，這4年多來，每當面對困難的決策，蘇貞昌都是支持她的最大力量。無論是婚姻平權法案，到進一步開放美豬、美牛、日本食品的進口，一直到前些日子的兵役制度改革。4年前、4年後，無論面對順境或逆境，蘇貞昌總是支持說，執政要堅持理想，為了國家，正確的事就要做，壓力再大都要頂下來。

總統表示，這4年多當中，有3年多時間籠罩在全球百年大疫，全球政經情勢也正歷經重大轉變；同時，也遭逢過極端氣候所帶來的百年大旱。

總統提到，每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支撐國家穩定的關鍵力量，在蘇貞昌帶領行政團隊全力以赴，全體民眾共同努力下，挺過來了。

總統說，從蘇貞昌上任第一天，守住非洲豬瘟到現在，從最早警覺疫情到守住疫情，不只挺過來了，還維持了經濟穩定成長、穩住正常生活；這幾年的台灣，是國際熱門關鍵字，是世界關注支持的熱點。

總統說，這4年多以來，蘇貞昌更是推動台灣進步的重要力量。過去幾十年做不到的「班班有冷氣」，蘇貞昌一年多就做到了；原本需要十年的屏鵝公路纜線地下化工程，半年做到了；等待40年的環島鐵路電氣化，也完成了南迴鐵路的最後一哩路。

總統指出，這4年多來，加薪、減稅、增福利，政府歲計賸餘還能夠連續4年突破新台幣1000億元。蘇貞昌總是化不可能為可能，過去做不到的，蘇貞昌都做到了。

總統表示，去年底選後，蘇貞昌曾幾次向她表達請辭，她都希望蘇貞昌能留下來繼續一起打拚。今天總預算案通過後，蘇貞昌再度當面請辭，並且說希望讓總統有寬廣空間，為國家開展新局，讓台灣繼續前進。

總統指出，政府將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如果有正式定案，也會盡速、陸續向國人報告，並會在過年後讓新的內閣團隊，在最短時間迅速就定位，讓各項國政無縫接軌、順利推動。

總統表示，農曆年節將屆，她要跟民眾說，有政府、請安心。現在的內閣團隊會負責任地堅守崗位直到最後一刻，且一刻都不會鬆懈，政府服務不會打烊，一定會讓全體民眾安心過好年。

總統也感謝所有堅守崗位的內閣成員和公務團隊，在過年期間，犧牲與家人團聚的時間，照顧民眾的生活，守護國家的安全。

總統最後表示，穩定政局、開創新局，是執政團隊的目標。執政團隊會繼續努力，穩定經濟、照顧人民、守護國家。（編輯：林克倫）1120119