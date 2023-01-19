立院三讀112年度中央政府總預算 刪減300億元

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朝野黨團日前協商達成共識，第10屆第6會期延長至19日，處理中央政府總預算案等；而截至19日上午開會前，總預算案仍有近100案保留提案，待表決處理。圖為立法院會表決保留提案。中央社記者張新偉攝 112年1月19日

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（中央社記者范正祥台北19日電）立法院會今天三讀通過民國112年度中央政府總預算，歲出原編列約新台幣2兆7191億元，減列約300億元。

立法院第10屆第6會期於去年12月31日法定會期內尚未通過今年度總預算，延會至今天，完成總預算三讀程序。

112年度中央政府總預算案原列歲入總額約2兆5565億元，審議結果增列約227億元；總預算案原列歲出總額約2兆7191億元，審查結果共計減列約300億元。

如果在歷年相同比較基礎下，立法院三讀通過的112年度總預算，減列約300億元，刪減金額是自103年度以來最多，刪減比例1.10%則是自103年度以來最少。

總預算如果就整體歲出而言，以社會福利支出居首位，教育科學文化支出次之，經濟發展支出居第3位，國防支出居第4位；另外，包括少子女化對策經費、教育經費、長照經費、住宅經費都是史上最高，整體國防總預算也創下了歷史新高。

112年度中央政府總預算案於立法院分組審查時，總共只刪減了約3億元；最後，在立法院朝野黨團協商時取得共識，以統刪300億元預算為目標，加速審查效率。

三讀通過的總預算，通刪科目部分包括減列大陸地區旅費50%、國外旅費及出國教育訓練費（不含現行法律明文規定支出）5%、委辦費（不含現行法律明文規定支出）5%、房屋建築養護費5%、車輛及辦公器具養護費5%、設施及機械設備養護費5%、軍事裝備及設施3%、一般事務費（不含現行法律明文規定支出）5%。

另外，減列媒體政策及業務宣導費（不含農委會防檢局、衛福部疾管署及1000萬元以下機關）20%、設備及投資（不含現行法律明文規定支出、資產作價投資及增資台電公司）6%、對國內團體捐助與政府機關間補助（不含現行法律明文規定支出）5%，以及減列對地方政府補助（不含現行法律明文規定支出及一般性補助款）5%。

以上加上立法院分組審查的刪減數，共計減列約300億元；如有特殊困難無法調整者，可提出其他可刪減項目，經主計總處審核同意後予以代替補足；如總刪減數未達300億元（扣除增資台電公司及撥補勞保基金後，約1.2%），另予補足。

112年總預算案處理於立法院長游錫堃召集的朝野黨團協商階段，截至今年1月5日收件截止，提案多達4782案，包括委員會審查保留提案數28案、台灣民眾黨團提案數806案、時代力量黨團提案數1047案、國民黨團提案數2832案、民進黨團提案數68案，但如果加上協商現場新增的提案，合計超過4800案。日前歷經25小時協商，完成4600多個提案，但有120多案沒有辦法取得共識，昨天再行溝通併案後，仍有近100案未獲共識，保留於今天院會進行表決，表決時間花了近3小時。

立法院會今天三讀完成總預算，朝野立委都表示，嚴格把關預算，促進國家發展。

行政院指出，行政院依總統蔡英文施政藍圖，112年度中央政府總預算是在衡諸國內外經濟情勢，兼顧疫情因應、未來施政重點下審慎籌編，具有「持續照顧國人、壯大台灣」、「擴大挹注地方」及「還債金額2年來新高」3大特點。1120119