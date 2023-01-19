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總預算三讀 蘇貞昌赴立院致意未發表談話

2023/1/19 16:07（1/19 16:32 更新）
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立法院第10屆第6會期民國111年12月31日法定會期內尚未通過112年度中央政府總預算案，延會至19日，下午完成總預算三讀程序。行政院長蘇貞昌（中橘色口罩者）也親赴立法院向立委們致意。中央社記者張新偉攝 112年1月19日
立法院第10屆第6會期民國111年12月31日法定會期內尚未通過112年度中央政府總預算案，延會至19日，下午完成總預算三讀程序。行政院長蘇貞昌（中橘色口罩者）也親赴立法院向立委們致意。中央社記者張新偉攝 112年1月19日
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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北19日電）立法院會今天三讀通過112年度中央政府總預算，行政院長蘇貞昌前往立法院向各黨立委致意，互道新年快樂，並未在議場內發表談話。

立法院第10屆第6會期於去年12月31日結束，但112年度中央政府總預算案未能於法定會期內通過。經朝野協商後，立法院經過2次延會，在今天完成總預算三讀程序，這個會期也劃下句點。

總預算三讀後，蘇貞昌赴立法院向立委致意，並於下午3時34分進入議場，在場全體民進黨立委響起掌聲，並說「院長加油」等語，民進黨立委林楚茵、邱議瑩等人獻上擁抱。

在場立委爭相與蘇貞昌合影，蘇貞昌則跟立委互道恭喜、新年快樂；與民進黨立法院黨團成員合影結束後，蘇貞昌走向國民黨立法院黨團總召曾銘宗、台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠等人，祝福他們新年快樂，雙方也握手致意。

行政院發言人羅秉成上午表示，若總預算順利在下午三讀通過，蘇貞昌會至立法院致意，並向外界說明內閣改組、調整事宜。

不過，蘇貞昌並未在議場內致詞或發表談話，下午3時38分左右離開議場後，亦未對外說明或受訪，旋即搭車離開立院前往總統府。（編輯：林克倫）1120119

#蘇貞昌
#民進黨立法院黨團
#行政院長
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