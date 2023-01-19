立法院會期落幕通過69議案 游錫堃感謝朝野立委

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（中央社記者王承中台北19日電）立法院第10屆第6會期今天落幕，立法院長游錫堃在宣布散會前表示，立法院在本會期共通過69個重大議案，包括「氣候變遷因應法」、「平均地權條例」及公教退撫新制等法案，感謝全體立委及立法院工作職員的辛勞。

今天是立法院第10屆第6會期的最後一天，立法院今天經過表決三讀通過民國112年度中央政府總預算，全部議案約在下午3時30分許處理完畢，游錫堃在宣布散會前致詞表示，從9月23日開議迄今，立法院一共通過69個重大議案，包括法律案46案、預決算案16案、廢止案1案、條約案2案、人事同意權1案、內規及其他議案計3案等。

他指出，共可分為五大面向，在強化社會安全網的部分，通過「警械使用條例」、「精神衛生法」、「菸害防制法」、「物理治療師法」，補強社會安全網與民眾健康保障；修正「農民健康保險條例」、「工會法」增進農民、勞工權益。也三讀「專技人員轉任公務人員條例」及公教退撫新制等5項法案，改革公教退撫機制，使公教人員更能安心衛國護民。

游錫堃表示，在增進國家競爭力方面，立法院則通過「產業創新條例」、「促進民間參與公共建設法」、「國營事業管理法」、「智慧財產案件審理法」，鞏固關鍵產業根留台灣；而「證券交易法」、「保險法」、「貨物稅條例」、「電子支付機構管理條例」、「菸酒稅法」的修訂，則可強化政府監理，健全財政並保障人民權益。

游錫堃指出，在促進永續發展方面，立法院通過「氣候變遷因應法」，因應全球氣候變遷及友善地球，並修正「平均地權條例」、「租賃住宅市場發展及管理條例」等條文，強化居住正義並改善生活品質。

他表示，在加強婦幼保護方面，則通過「中華民國刑法及其施行法」、「犯罪被害人權益保障法」、「性侵害犯罪防治法」、「兒童及少年性剝削防制條例」等5項修正案，加強防治數位網路性暴力、完善保障被害人權益。

游錫堃指出，同時立法院也持續推動國會外交，自去年7月迄今，接待歐洲議會及23國國會的75個訪團，包含美國眾議院議長、巴拉圭、吐瓦魯2國議長共877位外國訪賓。

游錫堃表示，他也組團出訪歐洲，會晤至少4位議長、9位副議長、52位議員及17位地方官員，強化與歐洲國家間的連結。去年11月也組團訪問日本，與84位參眾議員交流，加強台日國會議員的夥伴關係，以增進印太地區的和平穩定。

游錫堃指出，遺憾的是立法院在第5會期無異議通過的18歲公民權修憲案，於去年11月公民複決時並未通過，立法院完全尊重人民的選擇。至於立法院空間嚴重不足問題，他已主持過5次立法院未來國會願景規劃諮詢委員會，討論擴建合適地點，預計3月可提出評估報告，期待屆時立法院能順利成立「國會擴建規劃暨監督委員會」予以討論。

最後，游錫堃表示，在後疫情時期，民眾殷殷期盼政府大力推動各項振興經濟的政策，讓民眾共富共榮，立法院全體立委也都能體民所苦，謀求人民最大的福祉，加速各項議案的審議，要特別感謝全體立委及立法院工作職員工的辛勞。（編輯：林興盟）1120119