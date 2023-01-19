4月才能發現金？ 游錫堃：應該不會拖到那麼遠

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（中央社記者王揚宇台北19日電）全民共享特別條例草案昨天在立法院初審無共識，外界討論可能最快4月才能發現金。立法院長游錫堃今天受訪說，這是估計最慢可以發現金的時間，但朝野黨團會謀求共識，應該不會拖到那麼遠。

此外，民進黨立委何志偉在陳時中競選台北市長期間，將其砂畫放在立法院走廊，監視器影片外流引發討論；游錫堃指出，如果有任何立法院的主管或人員將影片外流，碰觸法律的話，他一定依法嚴懲，絕不寬貸。

游錫堃今天到立法院各單位辭歲賀年時接受媒體聯訪，作上述表示。

立法院經濟等5委員會聯席會議18日併案審查攸關全民發現金的稅收超徵全民共享法案，民進黨團力挺行政院版本，國民黨團堅持黨團所提版本，其他黨團也各有意見，條文全部保留送黨團協商。民進黨團總召柯建銘當時表示，條文全數保留出委員會，進入冷凍期1個月，依程序最快要到4月才能發放。

游錫堃今天受訪被問到是否4月才能發現金；他說，這個估計是「最慢啦」，有很多立委希望能快一點，他也是希望愈快愈好，只是朝野黨團沒有共識，因此會找時間請各黨團來協商，如果有共識就會非常快，他會再探詢，若大家願意各讓一步、取得共識，等同排除冷凍期。

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游錫堃表示，這件事關係到全民，要讓大家過一個好年，他認為各黨團應該會盡量來謀求共識，「我相信應該不會拖到那麼遠」。

針對內閣改組議題，游錫堃說，站在國會行政的立場，他不能講個人喜好，希望大家共同謀求國家跟社會的進步，內閣不管是誰當行政院長，立法院的基本功都要做，而他的任務就是要讓國會運作，讓大家遵守議事規則，盡管會有攻防，他會盡量協商，使議事順利進行。（編輯：翟思嘉）1120119