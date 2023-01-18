柯建銘：特別條例朝野難達共識 最快4月才能發現金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北18日電）立法院今天審查全民共享特別條例草案，國民黨團堅持普發現金新台幣1萬元。民進黨團總召柯建銘今天表示，他認為朝野絕對不會有共識，結果就是條文全數保留出委員會，進入冷凍期1個月，依程序最快要到4月才能發放。

國民黨立委賴士葆則表示，立法的協商冷凍期是最多一個月，而不是最少一個月。今天特別條例草案保留出委員，如果明天朝野黨團有共識，就可以直接來處理。民進黨團講4月才能發現金是嚇唬大家，只要朝野有共識，時程就會很快，只是現在是民進黨不支持普發1萬元。

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境委員會等5個委員會，今天聯席併案審查行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，以及國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」等案。

各界關注何時能夠領到全民普發現金6000元，但朝野立委上午在會中針對特別條例進行逐條討論時，仍未達共識。其中行政院版是普發6000元，而國民黨立法院黨團則希望增加到1萬元，還在會議中舉起手板，且認為特別條例應聚焦還稅於民的部分，不需要疫後紓困振興綁在一起。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團強力主張能夠發現金1萬元，大家趕快完成三讀發現金。他指出，目前稅基剩餘還有1400億元，假設普發現金1萬元，須2300多億元，差額的部分，他建議不必舉債，因為8月1日後有新的稅基剩餘會進來，這段期間可請財政部已短期調度的方式來支應，財務上絕對沒有問題。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在接受媒體聯訪時表示，今天有4個版本的特別條例草案要討論，內容也都不一樣，朝野黨團也都有各自的主張，所以他認為絕對不會有共識，結果就是每一條都會保留出委員會，之後就是冷凍期1個月，大概2月20日可以進行特別條例草案的表決。

柯建銘指出，特別條例表決通過後，行政院會馬上送特別預算案到立法院審查，屆時行政院長必須到立法院報告並備質詢，特別預算案也一樣要付委審查，出委員會後也是冷凍期1個月後表決，最快算起來要4月才能發放，這樣的時程是可以預見的，他也認為一定會走到這樣的途徑。

他表示，既然朝野都沒有共識，今天特別條例草案逐條討論大概就是大家暢所欲言，各黨團盍各言爾志，最後出委員會，保留協商。他認為，這就是今天的共識，其他應該不會有共識。

對於國民黨團稱如果民進黨支持普發1萬元，明天就可以三讀特別條例。柯建銘表示，其他三黨不可能放棄自己的版本，而去支持國民黨的版本，這種講法是天方夜譚，不負責任又欺騙民眾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴士葆受訪指出，立法院的協商冷凍期是最多一個月，而不是最少一個月。今天特別條例草案保留出委員會，如果明天朝野黨團有共識，就可以直接來處理，而且立法院議事原本就是規劃明天三讀特別條例草案，而且國民黨團大會也決議，如果立法院過年要加班，也奉陪到底。

賴士葆表示，立法院處理爭議都可以透過朝野協商，如果民進黨支持普發1萬元，朝野協商時可以先抽出普發現金的條文通過，只是現在民進黨不支持普發1萬元，而是選擇要預留財源。民進黨團講4月才能發現金都是嚇唬大家，因為只要大家都同意，時間就會很快。（編輯：蘇龍麒）1120118