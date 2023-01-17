外籍人士也可領6000？ 龔明鑫：須拿到永久居留權

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（中央社記者王承中台北17日電）國發會主委龔明鑫今天表示，外籍人士要領到普發現金的新台幣6000元是有限制的，前提是要拿到永久居留權；外籍人士如果有拿到永久居留權，繳的稅跟台灣人一模一樣。

行政院會日前通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌已經指示，原則比照五倍券辦理，符合一定條件的外籍人士也能領取6000元。

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境委員會5委員會，今天聯席併案審查行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，以及國民黨立法院黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」等案。

民進黨立委湯蕙禎在質詢時詢問，媒體報導指外籍人士也可以領6000元，讓不少鄉親無法理解，為何國內經濟紅利可以讓外國人一起共享。

龔明鑫指出，外籍人士要領到6000元是有限制的，前提是要拿到永久居留權。外籍人士如果有拿到永久居留權，繳的稅跟台灣人一模一樣的；即便是外資企業，在台灣如果賺了錢，繳的稅也跟台灣企業一模一樣。

龔明鑫表示，既然是全民共享經濟果實，而外籍人士也有所貢獻，當初在發放五倍券、三倍券也是相同的邏輯。（編輯：林興盟）1120117