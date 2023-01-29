立院新會期聚焦全民共享特別條例 開議日待朝野協商

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（中央社記者王揚宇台北29日電）立法院新會期將於2月1日展開，至於何時正式開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪表示，待朝野協商討論，而新會期重要議案之一，就屬全民共享特別條例草案，這勢在必行。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，開議日待朝野協商，不過按照慣例，大概會落在2月中旬，因此他認為可能會在2月13日至2月17日那週，朝野再來討論。

立法院第10屆第7會期2月1日開始立委報到，外界關注立法院何時正式開議。

柯建銘說，開議日一定要朝野協商，而疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，2月17日後就可以表決，因此開議後要先處理特別條例還是總質詢，有待朝野協商。

曾銘宗指出，依照過往慣例，開議日大概會落在2月中旬，因此他認為新會期的開議日，可能會落在2月13日至2月17日那週，這仍需朝野協商。

此外，立法院經濟等5委員會聯席會議1月18日併案審查攸關全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，民進黨團力挺行政院版本，國民黨團堅持黨團所提版本，其他黨團也各有意見，條文全部保留送黨團協商。

柯建銘說，特別條例草案現在有4個版本，完全對不起來，像是國民黨團版只有發現金新台幣1萬元等，而特別條例草案在院會處理前要經過朝野協商，特別條例草案三讀通過後，行政院才能送特別預算案到立法院審查，行政院長也要到立法院備詢，都有相關程序。

曾銘宗則指出，假設特別條例草案只有發現金的部分，國民黨團強力支持，但強烈反對有空白授權情形，也希望行政部門趕快做準備，待特別條例草案三讀通過後，馬上送特別預算案到立法院審議，這不能拖。

關於新會期重要議案部分，柯建銘指出，尊重新任行政院長陳建仁及各部會首長的看法，黨團內部也會進行徵詢，府、院、黨、黨團都要一致，也會密切配合。

曾銘宗說，除了全民共享特別條例草案及其特別預算案等，呼籲政府盡速將勞保改革方案送到立法院，如果不送，黨團也尊重，但政府每年必須至少撥補新台幣1000億元到1500億元，這樣才能維持勞保財務不會快速惡化；另外，去年中油、台電虧損超過5000億元，錯誤的能源政策非常嚴重，政府要趕快檢討相關能源政策與法規。

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台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿指出，民眾黨團除會緊盯全民共享特別條例草案及後續的特別預算案，也會持續關注平均地權條例修法後的相關子法及內部規定，及因應氣候變遷因應法修法通過下，後續的碳費規定；另外，勞健保改革、軍購等議題，也是民眾黨團在新會期會關心的議題。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，新會期除了要處理特別條例草案及特別預算案，後續的執行也很重要，黨團也會持續關注居住正義和交通安全議題，像是平均地權條例修法通過後，還有很多子法規定，這必須緊盯，也希望行政院能盡快提出囤房稅相關草案；另外，呼籲行政院盡速將最低工資法草案送來立法院審議。（編輯：蘇龍麒）1120129