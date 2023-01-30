陳建仁31日上任拜會立法院 拚4月前普發六千
2023/1/30 14:56（1/30 15:06 更新）
準閣揆陳建仁（圖）31日將拜會立法院長，隔天也會拜會各黨團。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍、賴于榛台北30日電）對於民眾期待普發6000元現金，行政院秘書長李孟諺今天說，準閣揆陳建仁31日上任第一天就安排拜會立法院長，2月1日也會拜會各黨團，若條例、預算都順利，系統開發也很有把握，有機會比外界評估的4月份提前發放。
李孟諺以及陳建仁內閣新發言人陳宗彥下午召開記者會公布完整內閣名單。
媒體關切，普發新台幣6000元現金進度，原本預計時程是4月以後才有機會，現在是否可能提前。
李孟諺說，全民期待普發現金、讓稅收回饋民眾，目前立法院對於條例審查進入協商期，2月1日立法院新會期，就會盡速協商，2月17日有機會表決。
他說，陳建仁31日上任院長後，會盡速安排，原則上，上任第一天就會安排拜會立法院長，2月1日早上就會到各黨團拜會，希望能夠讓立法院趕快通過條例。
李孟諺表示，條例一通過之後，政院就會盡速編預算書送立法院審議，若各黨團能夠合作協助，順利審議通過，現在相關電腦系統、資訊系統正在開發，如果條例、預算都順利，系統開發目前很有把握，有機會比外界評估的4月份提前發放。（編輯：林興盟）1120130
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