陳建仁上任閣揆首行程 拜會游錫堃拚加快普發現金

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北31日電）行政院長陳建仁今天就任，上任後的首個行程是拜會立法院長游錫堃，關注普發6000元現金相關法制程序；陳建仁說，希望朝野黨團能夠善體民意，讓特殊條例和特別預算案快速通過。

總統蔡英文今天上午主持新任行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦及政務首長等人員宣誓典禮；陳建仁、鄭文燦及行政院秘書長李孟諺一行下午前往立法院拜會游錫堃，民進黨立法院黨團總召柯建銘等人在場。

陳建仁一行到達立法院時，由立法院秘書長林志嘉等人引導，前往2樓大會客室拜會游錫堃，游錫堃親自在2樓樓梯口迎接陳建仁，並祝他幸福圓滿，陳建仁則回萬事如意；陳建仁、游錫堃等人進入會客室，讓媒體拍照後，隨即轉為不公開。

會後，開放媒體聯訪，游錫堃表示，恭喜陳建仁榮膺新職，也代表立法院歡迎陳建仁今天來到立法院。接著，陳建仁回答媒體提問3個問題。

外界關注攸關普發新台幣6000元的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，尚在立法院等待協商。媒體共同向陳建仁提問的第一個問題，問及陳建仁上任後的第一個行程特別前往立法院，是不是要立刻展現柔軟身段和行動力，趕快通過普發現金相關法制程序，有無可能趕得上2月底或3月初發放。

陳建仁表示，疫情之後，台灣需要社會和經濟的堅韌重建，還需要跟民眾分享經濟發展的成果，今天拜會游錫堃等人，除了請他們未來跟行政院有更多的密切合作，也希望讓特別條例草案能盡快通過，行政院也會提出特別預算案，希望盡快讓案子通過，讓大家分享經濟成果，還有相關的強化經濟和社會韌性建設的經費。

不過，陳建仁也指出，剛才經過討論發現審查的時間，特別條例草案大概2月17日才能開始做投票討論，通過以後還要3天時間由總統公告，接下來由行政院提出特別預算案，再經立法院審查，按照沙盤推演時間，最快時間大概要到4月份。

陳建仁說，希望立法院朝野黨團大家能夠善體民意，讓特殊條例能夠通過，還有特別預算案也能夠快速通過。

媒體聯訪提出的第二個問題，提到外界質疑陳建仁未放棄中央研究院的高薪俸，而以借調方式處理；陳建仁則是表示，行政院發言人陳宗彥對此事已作過說明。

陳宗彥30日提到，從教育機關或研究機關借調，陳建仁非首例，都依規定完成。

媒體聯訪的最後一個問題，提及有國民黨立委質疑，陳建仁過去曾經掛名投書國際知名期刊，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，當時他也自行請辭國科會主委，當時為何要請辭國科會主委，有人抱屈認為這只是抄錄疏失，希望陳建仁釐清原委。

陳建仁表示，這確實是一個抄錄疏失的論文，而且後來也被期刊的審查者同意能夠刊登，所以這沒有所謂抄襲的問題，這是一篇很好的論文。（編輯：趙蔚蘭）1120131