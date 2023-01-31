藍委指論文涉嫌抄襲 陳建仁：抄錄疏失

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行政院長陳建仁被指稱涉嫌抄襲，31日回應表示，這是抄錄疏失，沒抄襲問題。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北31日電）國民黨立委王鴻薇質疑，行政院長陳建仁掛名投書國際期刊，被期刊編輯指稱涉嫌抄襲。陳建仁今天受訪表示，這是抄錄疏失的論文，沒有所謂的抄襲問題，而這是一篇很好的論文。

陳建仁今天下午赴立法院拜會立法院長游錫堃，並接受媒體聯訪，作上述表示。

王鴻薇30日在臉書發文提到，陳建仁掛名投書國際知名期刊，被期刊編輯指稱「涉嫌抄襲」，當時也自行請辭國科會主委，台大醫學院學倫會也認證抄襲。媒體提問，希望陳建仁釐清原委，以及有人認為這只是抄錄疏失。

陳建仁說，這確實是抄錄疏失的論文，而且後來也被期刊的審查者同意刊登，所以沒有所謂的抄襲問題，這是一篇很好的論文。

此外，外界質疑陳建仁未放棄中研院的高薪俸，而以借調方式處理。陳建仁表示，行政院發言人陳宗彥對此事已說明。

陳宗彥30日提到，從教育機關或研究機關借調，陳建仁非首例，都依規定完成。（編輯：林興盟）1120131