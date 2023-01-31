陳建仁：閣揆是人生最後公職 打造溫暖堅韌台灣[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、陳俊華台北31日電）內閣今天交接，行政院長陳建仁表示，這個職務將是他人生最後一個公職，剩下的475天他會全力以赴，為民眾與下一代打造溫暖堅韌的台灣，並提醒新內閣「服務民眾就是大家共同的信仰」。

行政院今天舉行聯合交接典禮，陳建仁在副總統賴清德監交下，收下閣揆印信，卸任行政院長蘇貞昌正式結束逾4年任期。

陳建仁致詞時笑說，過去在政院3度擔任監交人輕鬆多了，今天接下印信，感受到沉重的責任落在肩上，戰戰兢兢、如履薄冰都不足以形容現在心情，也讓他更加欽佩，且想將過去的院長們當作學習對象。

提及內閣交接，陳建仁說，他要特別感謝蘇貞昌這4年多來穩定政局、勇敢施政、領導防疫，留下來的典範將刻劃在台灣每個角落，也是未來內閣運作的重要基礎。

他表示，蘇貞昌是25年來任期最長的行政院長，對國家的貢獻無法三言兩語說完；他邀請眾人為蘇貞昌鼓掌致意，蘇貞昌也面帶笑容回應。

陳建仁表示，感謝總統蔡英文的信任與託付，在任期的最後將院長一職交給他，不過這重擔是由整個精實團隊來貢獻所長、分工合作。

關於新內閣組成，陳建仁指出，此次為穩健銜接政務，留用部分蘇內閣閣員，期待延續會做事團隊的優異政績，也擴大世代參與及合作，團隊中有老將，也有嶄新的中生代面孔，並倍增女性閣員比例；為貼近民意，也延攬五星級施政的縣市長地方政府成員加入新團隊。

陳建仁提醒，作為公僕，真正的權力就是服務，責任越大權力也越大，並以聖經說的「你們中間誰要為首的，就要做眾人的僕人」為例提醒大家，眾人雖有不同宗教信仰，但加入行政團隊，服務民眾就是共同的信仰。

關於施政方向，陳建仁說，疫情後，民眾希望最快速度恢復繁榮，政府也要強化台灣在經濟社會建設上的堅韌，尤其要讓受薪階級、育兒家庭以及社會弱勢都得到溫暖照顧，民眾也不想看到朝野對立，整個社會需要團結奮鬥，讓台灣成為2300萬人驕傲共榮的國家。

陳建仁表示，他會加快步伐，推動當前迫切施政。除逐步盤整防疫措施，讓民眾生活正常化，也會協助這幾年因疫情遭衝擊的產業與國民，並利用蘇內閣規劃的疫後特別條例來強化中小企業體質、完善農漁村基礎設施。

他說，面對全球經濟變局與通膨，台灣的照護體系要更周延，無論租屋、房貸、學貸壓力，或是掃毒、掃黑、反詐騙，行政團隊重點就是要減輕民眾負擔，安定民心，讓民眾受到溫暖照顧帶著自信微笑，在國家前進步伐上，攜手同行並肩合作，「不僅要帶台灣走過難關，更要讓下一個10年更有面對挑戰的堅韌性與競爭力」。

提及未來展望，陳建仁說，閣揆將是人生最後一個公職，接下這任務他將全力以赴、沒有懸念，很多重要施政需要推動，大家沒有蹉跎空間、沒有得過且過的本錢，每天都要為台灣的長遠、未來發展打下堅實基礎，每天的作為就是要照顧好民眾的每一天。

陳建仁指出，未來的475天，大家都要上緊發條，為台灣民眾與下一代打造溫暖堅韌的台灣，「讓我們開始工作吧」。（編輯：楊蘭軒）1120131

行政院31日上午在大禮堂舉行卸、新任院長交接典禮，由副總統賴清德（中）擔任監交人，卸任行政院長蘇貞昌（左）將印信交接給新任行政院長陳建仁（右）。中央社記者吳家昇攝 112年1月31日